ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı Kevin Warsh Fed Başkanı oldu

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı Kevin Warsh senato tarafından onaylanarak FED Başkanı oldu.

ABD Senatosu, çarşamba günü yaptığı oylamada ABD Başkanı Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh’un bir sonraki Federal Rezerv (Fed) Başkanı olmasını onayladı.

45'e karşı 54 oyla yeni ABD Merkez Bankası'nın başına geçen Warsh, Demokratlar arasından yalnızca Pensilvanya Senatörü John Fetterman’ın desteğini alabildi.

15 MAYIS'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Böylece Warsh, Merkez Bankasındaki liderlik koltuğunu, resmi görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan devralacak. Powell, Yönetim Kurulu üyesi olarak Fed'de kalmaya devam edecek.

Warsh'un yemin töreni sonrasında dört yıllık bir dönem için görevine başlaması ve 16-17 Haziran'da düzenlenecek bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. (AA)

