ABD Başkan Yardımcısı Vance yeniden müzakere için İsviçre'ye gidiyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülmesi planlanan diplomatik temaslar kapsamında İsviçre’ye gitmek üzere Washington’dan ayrıldı.

Vance’in Basın Sözcüsü Luke Schroeder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Yardımcısı’nın uçağa binerken çekilen görüntüsünü paylaşarak, “Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre’ye gitmek üzere Washington’dan ayrılıyor” ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin İran ile gerçekleştirmeyi planladığı müzakerelere ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Vance, görüşmelerin en erken 21 Haziran Pazar günü başlayabileceğini belirtmişti. Vance ayrıca gerekli diplomatik ve lojistik hazırlıkların tamamlanmasının ardından görüşmelere şahsen katılacağını ifade etmişti.

İsviçre’de yapılması planlanan temasların, iki ülke arasındaki mevcut sorunların diplomatik yollarla ele alınması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Görüşmelerin kapsamı ve takvimine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. (AA)