ABD basınından sarsıcı iddia: İran'a saldırılara iki ülke daha katıldı

ABD ile İran arasında yeniden başlayan karşılıklı saldırılar, Körfez bölgesindeki tansiyonu da giderek yükseltiyor. Washington'ın Tahran'a yönelik operasyonlarını yeniden başlatmasının ardından İran yönetiminin misilleme saldırılarının kapsamını genişlettiği, bölgedeki ABD üsleri ve stratejik noktaların hedef alındığı belirtiliyor. Bu süreçte iki ülkenin daha savaşa katılarak İran'a saldırdığı iddia edildi.

BAHREYN VE KUVEYT İRAN'A SALDIRDI İDDİASI

Bu kritik süreçte ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Bahreyn ve Kuveyt'in İran'ın saldırılarına karşılık olarak savaş uçaklarıyla gizli operasyonlar düzenlediğini ileri sürdü.

İHA VE FÜZE TESİSLERİ VURULDU

İddialara göre, düzenlenen hava saldırılarında İran'a ait askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı depoları ve füze sistemlerinin bulunduğu noktalar hedef alındı. Her iki ülkenin topraklarında ABD'ye ait askeri üsler bulunurken, Körfez ülkeleri daha önce yaptıkları açıklamalarda İran kaynaklı hava saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuklarını duyurmuştu.

KÖRFEZ'DE KRİTİK NOKTALAR RİSK ALTINDA

Gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi, Körfez ülkelerini güvenlik açısından daha hassas bir konuma getirdi. İran'ın misilleme kapsamında bölgedeki ABD askeri üslerinin yanı sıra elektrik santralleri ve stratejik altyapı noktalarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Karşılıklı saldırıların kapsamının genişlemesi, çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşebileceği endişelerini artırıyor.