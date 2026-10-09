AB kapıları Türkiye’ye kapanıyor mu? Gözler 28 Ekim’de açıklanacak raporda

Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye’deki demokratik standartlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Türkiye’de medya özgürlüğü, LGBTİ+ bireylerin hakları ve yerel demokrasi konularında yaşanan gelişmelerin, ülkenin "AB’ye katılım hedefiyle arasındaki mesafeyi daha da açtığını" söyledi.

Resmî temaslarda bulunmak üzere Edirne’ye gelen Kos, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de demokratik standartlara ilişkin endişelerin devam ettiğini belirtti. Kos, söz konusu alanlardaki son gelişmelerin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik hedefiyle bağdaşmadığı yönündeki kaygıları artırdığını ifade etti.

GÖZLER 28 EKİM'DE AÇIKLANACAK TÜRKİYE RAPORUNDA

Kos’un açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri, Avrupa Komisyonu’nun 28 Ekim’de yayımlayacağı yıllık genişleme raporu ve Türkiye’ye ilişkin ülke raporu oldu.

Türkiye’de demokrasi ve temel haklar konusundaki sorunların rapora yansıyacağını belirten Kos, Avrupa Komisyonu’nun bu konulardaki tutumunu açıkça ortaya koyacağını söyledi.

Kos, “Rapor bu alanlardaki ciddi endişelerimizi yansıtacaktır. Gerçekleri kamuoyu önünde açık ve net bir şekilde dile getirmekten de çekinmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Raporun, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde demokrasi, temel haklar ve özgürlükler başlıklarının yeniden gündemin üst sıralarına taşınmasına yol açması bekleniyor.

YEREL DEMOKRASİ VURGUSU

Kos’un açıklamasında üç temel alan öne çıktı: medya özgürlüğü, LGBTİ+ bireylerin hakları ve yerel demokrasi.

Türkiye’de muhalif çevreler ve hak örgütleri, gazetecilere yönelik yargı süreçlerini, dijital platformlara getirilen erişim engellerini ve muhalefet üzerindeki baskıları uzun süredir eleştiriyor. LGBTİ+ hakları konusunda artan kısıtlamalar ve yerel yönetimlerin işleyişine ilişkin tartışmalar da Türkiye-AB ilişkilerinin hassas başlıkları arasında bulunuyor.

Avrupa Komisyonu, daha önceki Türkiye değerlendirmelerinde de hukukun üstünlüğü, temel haklar, yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü konularındaki sorunlara dikkat çekti. Komisyonun 2025 yılı Türkiye raporunda da insan hakları mevzuatının Avrupa standartlarıyla uyumunun yetersiz olduğu ve medya özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların sürdüğü değerlendirmeleri yer aldı.

AB’NİN ELEŞTİRİLERİ NEDEN TARTIŞMA KONUSU?

Türkiye’de muhalif çevreler ise iktidarın farklı görüşteki kişi ve kuruluşlara yönelik baskılarının arttığını savunarak Avrupa Birliği’ni bu gelişmeler karşısında yeterince güçlü tepki vermemekle eleştiriyor.

AB’nin son yıllarda Ankara’ya yönelik eleştirilerinin dozunu düşürmesi göç yönetimi, ticaret, güvenlik ve bölgesel gelişmeler karşısında Türkiye ile iş birliğinin önem kazanmasıyla ilişkilendiriliyor.

Avrupa Birliği açısından Türkiye, yalnızca demokrasi ve temel haklar başlıklarında değerlendirilen bir aday ülke değil; aynı zamanda önemli bir bölgesel ortak ve NATO müttefiki.

Türkiye, 1999’dan bu yana AB aday ülkesi statüsünde bulunuyor. Üyelik müzakereleri 2005’te başladı ancak demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü ve temel haklara ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle 2018’den bu yana fiilen durma noktasında bulunuyor. Kos’un açıklamaları, Türkiye’nin uzun süredir ilerlemeyen üyelik süreciyle bağlantılı olarak ele alındı.

ULAŞTIRMA VE DİJİTALLEŞME GÖRÜŞMESİ

Kos, Edirne’deki temasları kapsamında Edirne Valiliği'nin ev sahipliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ulaştırma altyapısı, dijitalleşme ve bağlantısallık alanlarında geliştirilebilecek iş birliği imkânları değerlendirildi.

Temaslar, Türkiye ile AB arasında ekonomik ve teknik alanlarda iş birliğinin sürdüğü bir dönemde, demokrasi ve temel haklara ilişkin görüş ayrılıklarının da gündemdeki yerini koruduğunu gösterdi.

Kos’un 28 Ekim’de açıklanacak rapora ilişkin mesajları, Ankara-Brüksel hattında önümüzdeki dönemde demokrasi ve temel haklar başlıklarının yeniden öne çıkacağına işaret etti.