AB genişlemeye hazırlanıyor: Üyelik sürecinde dört büyük değişiklik gündemde

Avrupa Birliği (AB), gelecekteki genişleme sürecini değişen jeopolitik dengelere uyarlamak için kapsamlı bir reform hazırlığı yürütüyor. AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, aday ülkelerin birliğe katılım sürecinin yeniden ele alınması gerektiğini belirterek dört temel alanda değişiklik planlandığını açıkladı.

Kos, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Hırvatistan Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, AB'nin yeni üyeleri kabul edebilecek şekilde kurumsal yapısını güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Komisyonun, aday ülkelerin üyelik müzakerelerinde son aşamaya yaklaşması halinde Birliğin genişlemeye nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin öneriler sunacağını belirten Kos, çalışmaların dört başlıkta yoğunlaştığını ifade etti.

ANA GÜNDEM HIZLI KARAR SÜRECİ

Bu başlıkların ilki, AB içinde antlaşma değişikliğine ihtiyaç duyulmadan karar alma süreçlerinin daha esnek hale getirilmesi. Kos, üye sayısının artmasıyla birlikte özellikle kriz dönemlerinde AB'nin daha hızlı karar alabilmesi gerektiğini vurguladı. Tek bir üye ülkenin diğer ülkelerin ortak karar almasını engelleyebildiği alanların azaltılması ve AB kurumlarının daha etkin çalışmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

İkinci başlık ise demokrasi ve hukukun üstünlüğü. Kos, yeni üyelerin AB'ye katıldıktan sonra demokratik standartlarda gerileme yaşamasını önleyecek daha güçlü güvencelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Aday ülkelerin üyelik sonrasında da AB'nin temel değerlerine bağlı kalmasını sağlayacak mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kos, "Truva atlarını içeri almamamız gerekiyor. Ne bugün ne de 10 ya da 20 yıl sonra." ifadelerini kullandı.

KADEMELİ ÜYELİK GELİYOR

Komisyonun üzerinde durduğu üçüncü konu, aday ülkelerin üyelik gerçekleşmeden önce AB'ye kademeli biçimde entegre edilmesi. Kos, genişleme sürecinin "ya hep ya hiç" anlayışıyla yürütülmemesi gerektiğini savunarak, aday ülkelere tam üyelik öncesinde AB'nin sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanma fırsatı verilmesini önerdi. Böylece üyelik sürecinin aşamalı ve somut kazanımlar üzerinden ilerlemesi hedefleniyor.

MALİ DÜZENLEMELER DE MASADA

Dördüncü başlık ise genişlemenin ekonomik ve mali sonuçlarını yönetmeye yönelik geçiş tedbirleri olacak. Kos, yeni üyelerin katılımıyla AB bütçesi üzerindeki oluşabilecek etkilerin dikkate alınması ve birliğin mevcut önceliklerini finanse etmeye devam edebilecek mali yapının korunması gerektiğini belirtti.

Kos'un açıklamaları, AB'nin olası yeni genişleme dalgasına yalnızca aday ülkelerin hazırlanmasını değil, birliğin kendisinin de kurumsal ve mali açıdan dönüşmesini gerekli gördüğünü ortaya koydu. Komisyonun hazırlayacağı önerilerin, 15-16 Ekim'de yapılması beklenen AB liderler toplantısı öncesinde gündeme getirilmesi planlanıyor.