9 günlük bebeğin ağlamasını susturmak için yüzünü ısırarak parçaladı!

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşanan korkunç çocuk istismarı olayı ülkede infial yarattı. 18 yaşındaki Kaden Manuel Lewis Shrum, yalnızca 9 günlük bir bebeğin ağlamasını susturmak amacıyla yüzünü defalarca ısırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkında 14 yaşından küçük bir çocuğu yaralamaya yönelik ağır suçtan dava açılan Shrum'un polise verdiği ifade ise olayın vahametini gözler önüne serdi.

Mahkeme belgelerine göre olay, 14 Temmuz'da bir çocuk doktorunun bebeğin yüzündeki ciddi yaralanmaları fark ederek durumu çocuk koruma hizmetlerine bildirmesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine Bloomington Polis Departmanı soruşturma başlattı.

KIRILMIŞ BİR YUMURTAYA BENZETTİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Shrum'un, olayın sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yaşandığını söylediği belirtildi. Zanlının önce bebeğin yanağını hafifçe "kemirmeye" başladığını, ancak ağlaması devam edince bunu giderek şiddetlendirerek defalarca ısırdığını itiraf ettiği aktarıldı. Mahkeme kayıtlarına göre Shrum, bebeğin yüzünün sonunda "kırılmış bir yumurtaya benzediğini" söyledi.

Yaklaşık 113 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen Shrum, hastanede gözaltına alınarak tutuklandı. Bebeğin sağlık durumuna ilişkin ise resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, Shrum'un 21 Temmuz'da çocuk istismarı suçlaması kapsamında 5 bin 500 dolar kefaletle kısa süreliğine serbest kaldığını, ancak daha önceki davalarına ilişkin kefaletinin iptal edilmesi üzerine yeniden tutuklandığını açıkladı.

Öte yandan zanlı ile yeni doğan bebek arasında herhangi bir akrabalık ya da aile bağı bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.