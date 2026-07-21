86 yıldır aranıyordu: Kralların hazinesi kilisenin altında gizlenmiş halde bulundu

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki tarihi Vilnius Katedrali'nin altında yürütülen çalışmalarda, II. Dünya Savaşı sırasında kaybolan 86 yıllık kraliyet hazinesi gün yüzüne çıkarıldı.

Endoskopik kameralarla katedralin yer altı mahzenindeki gizli bir nişte bulunan taçlar ve altın nişanların , dönemin Polonya ve Litvanya krallıklarına ait olduğu açıklandı.

KATEDRALİN ALTINDA KEŞİF

Uzmanlar katedralin ulaşılamayan dar çatlaklarına tıbbi kameralar sokarak aylarca inceleme yaptı. Çalışmalar sonucunda merdiven altına gizlenmiş bir niş içinde kraliyet hazinesi ortaya çıkarıldı.

Keşfedilen eşyalar arasında taçlar, yüzükler ve som altından yapılmış bir asa yer alıyor. Eserlerin Polonya Kralı Alexander Jagiellon ile Kraliçe Barbara Radziwill gibi tarihi figürlere ait olduğu belirlendi. Yerel yetkililer dev keşfi düzenledikleri bir basın toplantısıyla resmen duyurdu.

NAZİ VE KIZIL ORDU KORKUSU

Tarihçilere göre değerli kraliyet kalıntıları işgal yıkımından korunmak için saklandı. Değerli nişanlar 1931 yılında yaşanan büyük bir sel felaketinin ardından katedralin alt seviyelerine taşınmıştı.

Ancak 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı patlak verince hazine iz bırakmadan ortadan kayboldu. Aynı yıl imzalanan Molotov-Ribbentrop Paktı sonrasında bölge büyük bir işgal tehdidi altına girdi. Kızıl Ordu ve Nazi Almanyası birliklerinin yarattığı korku nedeniyle hazinenin katedralin derinliklerine gizlendiği tahmin ediliyor.

TARİHİN GİZEMİ AYDINLANIYOR

LiveScience tarafından yayımlanan detaylara göre bulunan parçalar taç giyme törenlerinde kullanılan resmi nişanlardan oluşuyor. Eserlerin yanında bir adet mezar plaketi de bulundu. Bu plaket sayesinde eşyaların hangi krallara ait olduğu kesinleşti.

Keşif Litvanya tarihi için hayati bir döneme ışık tuttu. Ancak bu paha biçilemez parçaları mahzenin derinliklerine gerçekte kimin sakladığı sorusu hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor.