84 ton plastiği okyanustan temizleyip asfalt yaptılar

Hawaii Pasifik Üniversitesi araştırmacıları, Pasifik Okyanusu'ndan toplanan 84 ton sahipsiz balık ağını ve evsel plastik atığı asfalt yollarda hammadde olarak kullanmaya başladı. 11 aylık test sonuçları, geri dönüştürülmüş plastikli yolların çevreye ekstra mikroplastik salmadığını ortaya koydu.

Hawaii Pasifik Üniversitesi Deniz Enkazı Araştırma Merkezi (CMDR) ekibi, okyanustan çıkarılan sahipsiz balık ağlarını ve evsel plastik atıkları eritip asfalt bağlayıcıya karıştırdı. Oahu adasında bir yerleşim caddesine dökülen deneme asfaltı 11 ay boyunca izlendi. Toplanan yol tozu numuneleri Py-GC-MS yöntemiyle analiz edildi.

EN İYİSİ TEST EDİLDİ

Ekip aynı caddeye üç farklı asfalt karışımı dökerek birbirleriyle karşılaştırdı. İlk şeritte Hawaii'nin 2020'den beri standart olarak kullandığı sentetik polimer bağlayıcı uygulandı.

İkinci şeritte bu polimerin yerine Honolulu'daki evsel geri dönüşümden elde edilen polietilen, üçüncüsünde ise okyanustan çıkarılan eski balık ağlarından elde edilen polietilen kullanıldı.

11 ay sonra toplanan yol tozu numunelerinde üç şerit arasında anlamlı bir fark görülmedi. Plastik, asfalt bağlayıcıyla tamamen eriyip kaynaştığı için yoldan kopan parçacıklar saf plastik değil taş ve asfalt karışımı olarak tespit edildi.

LASTİK AŞINMASI PLASTİĞİ GÖLGEDE BIRAKTI

Araştırmanın baş yazarlarından Jennifer Lynch, analiz sürecini şöyle aktarıyor:

"İlk Py-GC-MS verilerimizde, lastik aşınmasının polietilen sinyalini muazzam zirvelerle, kat kat bastırdığını gördük! Kromatogramın detaylarında polietilen izlerini bulmak için adeta otların arasını aramak zorunda kaldık."

Sonuçlar, yollardan çevreye salınan mikroplastik miktarının standart asfaltla aynı düzeyde kaldığını gösteriyor. Asıl mikroplastik kaynağı ise araç lastiklerinin aşınması olarak belirlendi.

Fotoğrafta geri dönüştürülmüş plastikle güçlendirilmiş yoldan toz numunesi toplayan araştırmacılar soldan sağa: Rachel Nakamoto, Simon Williams, Cara Megill ve Cate Wardinski görülüyor. (Fotoğraf: Marquesa Calderon)

84 TON ENKAZ OKYANUSDAN ÇIKARILDI

CMDR'ın Bounty Projesi kapsamında lisanslı ticari balıkçılara deniz enkazını temizlemeleri için mali ödül veriliyor. Proje bugüne kadar Pasifik Okyanusu'ndan 84 ton büyük, sahipsiz balıkçılık ekipmanını çıkardı. Lynch, yabancı kaynaklı sahipsiz ağların Hawaii'nin deniz enkazı sorununun en büyük nedeni olduğunu vurguluyor.

"GERİ DÖNÜŞÜM İŞE YARIYOR"

Projenin diğer yürütücüsü Jeremy Axworthy, çalışmanın amacını şöyle özetliyor:

"Hawaii'de halihazırda bulunan plastik atıkları yeniden kullanarak, bu atıkların adalardan taşınmasının, yakılmasının veya Hawaii'nin taşan katı atık depolama alanlarına dökülmesinin çevresel ve ekonomik etkilerini azaltabiliriz."

Axworthy, plastik geri dönüşümüne yönelik şüpheciliğe de yanıt veriyor:

"Bazı insanlar plastik geri dönüşümünün bir aldatmaca olduğunu, işe yaramadığını ve çok zor olduğunu düşünüyor. Ancak bu çalışma, toplum sürdürülebilirliğe öncelik verdiğinde geri dönüşümün işe yarayabileceğini gösteriyor."

Hawaii eyaleti yolların ömrünü uzatmak amacıyla 2020'den bu yana polimer modifiye asfalt kullanıyor. Yolların uzun vadeli dayanıklılığını ölçmek için testler sürüyor. Başarılı sonuçlar alınırsa yöntemin yaygınlaştırılması planlanıyor.