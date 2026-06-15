80. yaş kutlamasında sürpriz görüntü! Trump UFC maçında uyuyakaldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 80’inci yaş günü kapsamında Beyaz Saray’da düzenlenen "UFC Freedom 250" etkinliği, dövüşlerden çok Trump’ın görüntüleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, Trump’ın karşılaşmaları izlerken gözlerini kapattığı ve kısa süreliğine uyuyakaldığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

ABD’nin 250’nci kuruluş yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Beyaz Saray tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Binlerce davetlinin katıldığı etkinlikte Trump’a UFC Başkanı Dana White ile çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve davetli eşlik etti. Ancak gece boyunca çekilen bazı görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

TRUMP DESTEKÇİLERİNDEN TEPKİ

Paylaşılan videolar kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, Trump destekçileri iddiaları reddetti. Bazı kullanıcılar görüntülerin yanıltıcı olduğunu ve Trump’ın yalnızca gözlerini dinlendirdiğini savundu. Muhalifler ise görüntüleri gündeme taşıyarak yaş ve sağlık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Beyaz Saray'dan ise görüntülere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.