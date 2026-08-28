70 bin kişilik göç dalgasının ardından yerel halk ayaklandı! Çadırlar ateşe verildi, yardım konvoyu engellendi

Fas’ın kuzeyindeki Fnidek kentinden İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte’ye uzanan göç krizi, aradan geçen haftalara rağmen yatışmadı. 30 Temmuz’da başlayan ve kısa sürede Avrupa’nın son yıllardaki en büyük düzensiz göç hareketlerinden birine dönüşen olayların ardından bu kez gerilim, göçmenlerle bölge sakinlerini karşı karşıya getirdi.

GERİLİM PLAJLARA TAŞINDI

Kentte son günlerde göçmenlerin sahillerde oluşturduğu derme çatma kamplar tartışmaların merkezine oturdu. 27 Ağustos’ta düzenlenen protestolar sırasında bir grup Sebteli, polis kordonunu aşarak Benítez Plajı’ndaki göçmen kampına girdi. Göçmenlere ait eşyalar dağıtılırken bazı barınaklar ateşe verildi. Polis müdahalesiyle protestocular bölgeden uzaklaştırıldı.

YARDIM KONVOYU ENGELLENDİ

Olayların devamında protestocular, ellerinde dev bir İspanya bayrağıyla Trampolín Plajı’na yöneldi. Kalabalığın “Sebte satılık değil, Sebte savunulmalı” ve göçmenlerin kentten çıkarılmasını isteyen sloganlar attığı bildirildi. Bazı göstericilerin burada da göçmenlerin kullandığı iki derme çatma yapıyı ateşe verdiği aktarıldı.

Gerilimin en dikkat çeken noktalarından biri ise insani yardım oldu. Protestocular, göçmenlere yiyecek ve su götüren Kızılhaç araçlarının Trampolín Plajı’na ulaşmasını engellemek için yolu kapattı. Yardım konvoyu, güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle bölgeye giriş yapamadı.

ASKERİ ARACA SALDIRI

Kentteki tansiyonun yalnızca protestolarla sınırlı kalmadığı da bildirildi. İspanyol polisinin açıklamasına göre yaklaşık 70 kişilik bir grup, perşembe günü bir askeri aracın önünü keserek araca taş ve çeşitli cisimlerle saldırdı. Araçta bulunan dört asker yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede müdahalelerde bulundu ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İspanya hükümeti ise artan gerilim karşısında taraflara sükûnet çağrısı yaptı. Madrid yönetimi, bir yandan göçmenlerin barınma sorununu çözmeye çalışırken diğer yandan kentte kamu düzeninin korunması için güvenlik önlemlerini artırıyor. Başbakan Pedro Sánchez’in de krizi görüşmek üzere takip toplantılarına başkanlık etmesi bekleniyor.