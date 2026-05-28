67 milyon yıllık dev keşif: Fosil 'Gus' 30 milyon dolara satışa çıkıyor

Bugüne kadar keşfedilen en eksiksiz Tyrannosaurus rex (T-rex) fosillerinden biri, Sotheby's New York tarafından 20 ila 30 milyon dolarlık rekor bir tahmini bedelle açık artırmaya çıkarılacak.

GÜNEY DAKOTA'DA KEŞFEDİLDİ

Söz konusu fosil, Thomas Heitkamp ve ekibi tarafından Güney Dakota'nın Harding bölgesinde bulundu. Keşif, bölgede sığır yetiştiriciliği yapan merhum Gary "Gus" Licking'e ait arazide gerçekleştirildi.

KAZI ÇALIŞMALARI 3 YIL SÜRDÜ

Tarihi önem taşıyan T-rex fosilinin toprak altından çıkarılması için yürütülen titiz kazı çalışmaları, 2021 ile 2023 yılları arasında tamamlandı.

"ŞİMDİYE KADAR BULUNAN EN EKSİKSİZ T. REX ÖRNEKLERİ ARASINDA"

Sotheby's şu ifadeleri kullandı:

Gus, önemli bir şekilde, tüm haklarıyla birlikte sunulan tek bir örnektir; inanılmaz 183 fosil kemik parçasıyla, kemik sayısı bakımından yaklaşık %63 oranında eksiksizdir ve bu kemikler hayvanın kemik kütlesinin %75-80'ini temsil ederek, onu şimdiye kadar bulunan en eksiksiz T. rex örnekleri arasına yerleştirmektedir.

New York Post'un haberine göre, Thomas Heitkamp "Bu örneğin kazılması üç yıl sürdü; ekip bazen haftalarca aralıksız çalıştı ama hiçbir şey bulamadı. Sonunda, gayretimiz meyvesini verdi ve devasa ve inanılmaz derecede eksiksiz bir T. rex örneği keşfetmekten büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN ZOR BULMACASIYLA UĞRAŞMAK GİBİ BİR HİS VERİYOR"

Heitkamp, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Gerçekten de dünyanın en zor bulmacasıyla uğraşmak gibi bir his veriyor, tek farkı önce tüm parçaları bulmamız gerekiyor. 67 milyon yıldır birbirinden ayrı olan tüm o kemikleri şimdi neredeyse sihirli bir şekilde tekrar bir araya getirebiliyoruz. Bunun derin bir tatmin duygusu var.

REKOR FİYAT 45 MİLYON DOLAR

Bir dinozor fosili için açık artırmada bugüne kadar ödenen en yüksek fiyat, 2024 yılında kayıtlara geçti. "Apex" lakaplı, neredeyse tamamen eksiksiz bir Stegosaurus fosili, 45 milyon dolara alıcı bularak açık artırmada satılan en pahalı dinozor ve fosil unvanıyla dünya rekoru kırdı.

TAHMİNLERİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKTI

Sotheby's müzayede evi, satış öncesinde Apex için 4 ila 6 milyon dolar arasında bir fiyat öngörmüştü. Ancak açık artırmada yaşanan yoğun ilgi, fosilin tahmin edilen değerin katbekat üzerine çıkmasını sağladı.

YENİ MÜZAYEDENİN BAŞROLÜ: "GUS"

Sotheby's, bu büyük başarının ardından yeni bir dev satışa hazırlanıyor. Keşfedilen yeni T-rex fosili "Gus", müzayede evinin 14 Temmuz'da New York'ta gerçekleştireceği Doğa Tarihi satışının en önemli ve öncelikli parçası olarak podyuma çıkacak.