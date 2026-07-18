63 yaşında günde 42 kilometre pedal çevirdi: Hayalini tuğla tuğla ördü

Brezilya'da yaşayan 63 yaşındaki tuğla ustası Joaquim Corsino dos Santos ulaşım masraflarını karşılayamadığı için her gün okulu ile evi arasındaki 42 kilometrelik mesafeyi bisikletle katetti. Yıllarca tuğla örerek biriktirdiği parayla Hukuk fakültesine giren dos Santos diplomasını alarak mezun oldu.

TUĞLA ÖREREK BİRİKTİRDİ

Brezilya'nın Cariacica şehrinde yaşayan 63 yaşındaki inşaat işçisi Joaquim Corsino dos Santos azmiyle ülkenin sembol isimlerinden biri haline geldi. 18 yaşında Espírito Santo bölgesine gelen ve üniversite sınavlarında başarısız olunca tuğla ustası olarak çalışmaya başlayan dos Santos, Hukuk okuma hayalinden vazgeçmedi.

Kendi evini inşa ederken bir yandan da okul parası biriktiren azimli işçi 55 bin Brezilya Reali toplamayı başardı. 2008 yılında özel bir üniversitede Hukuk eğitimine başlayan dos Santos maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Bir arkadaşına ödünç verdiği 4 bin 500 Reali geri alamayınca 4 dönem boyunca okuldan uzak kalan dos Santos 2012 yılında hayaline geri döndü. Ulaşım parası bulamayan 63 yaşındaki tuğla ustası çareyi Vitória şehrindeki fakülteye bisikletle gitmekte buldu. Ev ile okul arasındaki günde 42 kilometrelik mesafeyi pedal çevirerek aşan dos Santos Ocak 2016'da diplomasını eline aldı.

AMACI EŞİTLİĞE KATKI SAĞLAMAK

Joaquim Corsino dos Santos, "Ben dürüst şeyleri seven bir adamım. Diğer insanlara yardım etmek için her zaman bir Hukuk kursu almayı istedim" diyerek eğitime başlama motivasyonunu açıklıyor. Anayasa kurallarına büyük önem verdiğini belirten dos Santos idealini şu sözlerle özetliyor:

"Anayasa'nın herkesin eşit haklara sahip olduğunu belirten Beşinci Maddesini okuduğumda, içinde pek çok iyi şey olduğunu görüyorum ve buna katkıda bulunmak isterim."

YENİ HEDEFİ POLİS MÜDÜRLÜĞÜ

Mezuniyetinin ardından ulusal basında geniş yankı uyandıran ve Línguas Na Esquina Notícias kanalı tarafından belgeseli yapılan dos Santos yaşlı öğrencilerin sembolü oldu. Azimli hukukçunun sonraki hedefleri arasında Brezilya Barolar Birliği sınavını geçmek yer alıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen dos Santos sınavın ardından polis şefi olarak görev yapmayı planlıyor.