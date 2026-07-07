60 metrelik dev şelalenin tam üzerine şehir kurdular: 2 bin yıldır ayakta

Çin'in Hunan eyaletinde bulunan 2 bin yıllık antik Furong kenti, 60 metre yükseklikteki dev bir şelalenin tam üzerine kurulan mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor. Geleneksel Tujia halkının asırlık ahşap evleriyle bezeli bu benzersiz yerleşim, ezberleri bozarak doğaya meydan okuyor.

Kayalık yamaçlar ve 60 metrelik şelale çevresine yayılan yerleşim yeri benzersiz bir mühendislik başarısı sunuyor. Kent sakinleri asırlardır bu tehlikeli ve dik uçurumların kenarında yaşamını güvenle sürdürüyor.

Bölgede yaşayan yerel Tujia halkı tarafından inşa edilen ahşap evler suyun tam üzerinde yükseliyor. Sarp kayalıklardaki bu evlerin neredeyse tamamı geleneksel mimari çizgileri yüzlerce yıldır başarıyla koruyor.

ASIRLIK AHŞAP MİMARİ MUCİZESİ

Halk arasında diaojiaolou olarak adlandırılan ahşap kazıklı yapılar kentin ana omurgasını oluşturuyor. Bu yapılar düşündüğümüzden çok daha sağlam temellerle kayalara tutunuyor.

Tarihi kenti 2025 yılında toplam 6,53 milyon ulusal ve uluslararası turist ziyaret etti. Dünyanın 70'ten fazla farklı ülkesinden gelen insanlar bu doğa mucizesine tanıklık etti.

Gece ışıklandırmalarıyla büyüleyici bir görünüme bürünen tarihi set alanı turizmin gözdesi sayılıyor. Bölgesel yönetimdeki Hunan hükümeti bu benzersiz tarihi mirası korumak adına bölgede yoğun çalışmalar yürütüyor.