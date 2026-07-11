6 metreden düşüp bitkisel hayata girmişti... Eşinin sıra dışı tedavisi dünya gündemine oturdu

Çin'in Henan eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki Song Mei'nin, bitkisel hayattaki eşini hayata döndürmek için yıllarca uyguladığı sıra dışı yöntem dünya gündemine oturdu.

Song Mei'nin eşi Zhao Jinqian, 2019 yılında bir depoda mahsur kalan 3 yaşındaki çocuğu kurtarmak için çıktığı çatıdan yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Kucağındaki çocuğu korumayı başaran Zhao ağır beyin travması ve çok sayıda kırıkla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar hayatta kalmasının bile mucize olduğunu, yeniden uyanma ihtimalinin ise son derece düşük olduğunu belirtti.

TEPKİ VERDİĞİNİ FARK ETTİ

Eşinin bakımını üstlenmek için işini bırakan Song Mei, yıllarca onunla konuştu, masaj yaptı ve fizik tedavi sürecini aksatmadan sürdürdü. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için yaptığı resimleri internet üzerinden satarak ailesini geçindirdi.

Doktorların el ve ayak parmaklarının düzenli olarak uyarılmasını tavsiye etmesi üzerine Song Mei, bir gün tesadüfen eşinin ayak parmağını ısırdığında hafif bir tepki aldığını fark etti. Bunun ardından ayağını hijyenik şekilde kapatarak yıllarca aynı yöntemi uygulamayı sürdürdü. Bu uygulamanın bilimsel olarak iyileşmenin nedeni olduğu doğrulanmış olmasa da Song Mei, eşinin zamanla bilincini yeniden kazanmaya başlamasında etkili olduğuna inanıyor.

İLK SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

2024 yılında gözlerini açmaya başlayan Zhao'nun dış uyaranlara verdiği tepkiler giderek arttı. Bugün konuşulanları anlayabildiği, elini kaldırarak karşılık verebildiği ve destekle kısa süre ayakta durabildiği belirtildi.

30 Haziran'da ise çift için unutulmaz bir an yaşandı. Hastane yatağındaki Zhao, eşine dönerek fısıltıyla "Song Mei, seni seviyorum" dedi. Yıllar süren mücadelenin ardından gelen bu sözler Song Mei'yi gözyaşlarına boğarken, hikâye Çin sosyal medyasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Zhao'yu hayat kurtaran bir kahraman, Song Mei'yi ise sevgisi ve sabrıyla "mucizeyi gerçekleştiren kadın" olarak nitelendirdi.