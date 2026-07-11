6 bin öğrenci ölümle burun buruna gelmişti: 30 dakikada kurulan devasa yüzer köprü hayat kurtardı

Çin'in güneyini vuran Maysak Tayfunu nedeniyle bir meslek yüksekokulunda mahsur kalan 6 bin öğrenci, askeri kökenli acil müdahale ekiplerinin su üzerinde yarım saatte kurduğu 60 metrelik motorlu yüzer köprüyle tahliye edildi.

TAYFUN KAMPÜSÜ GÖLE ÇEVİRDİ

Çin'in güneyindeki Guangxi Özerk Bölgesi'ne bağlı Guigang şehrinde yılın 10. tayfunu olan Maysak Tayfunu büyük bir yıkıma yol açtı. İnci Nehri havzasındaki aşırı yağışlar sokakları ve şehirleri sular altında bırakırken Guangxi Lojistik Meslek Yüksekokulu'nda 6 binden fazla öğrenci sel suları arasında mahsur kaldı.

Bölgedeki geleneksel şişme kurtarma botlarının yetersiz kalması üzerine askeri inşaat mühendisliği taburu kökenli uzman ekiplerden oluşan devlet acil durum müdahale şirketi China Anneng devreye girdi.

DEV KÖPRÜ 30 DAKİKADA KURULDU

People's Daily'nin paylaştığı görüntülerde ekipler herhangi bir sabit ayak veya kıyı çalışmasına ihtiyaç duymadan su üzerinde birbirine kenetlenen modüllerden oluşan 60 metre uzunluğunda motorlu bir yüzer köprü inşa etti.

Yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanan devasa köprü kesintisiz bir tahliye koridoru sağladı. Tek seferde 500 kişi taşıma kapasitesine sahip olan ve 60 ton ağırlık direncine dayanan bu mühendislik harikası sayesinde tüm öğrenciler güvenli alana nakledildi.

Maysak Tayfunu güneydeki birçok şehirde düzinelerce can kaybına yol açarken Hengzhou şehrinde bir barajın kısmen çökmesi kentsel alanın üzerine büyük bir su dalgası gönderdi. Bu tarz krizlere karşı yıllardır süren bir bütçe, ekipman, bakım ve eğitim planlamasına sahip olan uzman ekiplerin başarısı afet altyapısının kalıcı bir devlet politikası olarak önceden finanse edilmesi gerektiğini gösterdi.