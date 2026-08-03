500 yıldır haritadaydı: 22 milyar dolarlık petrol rezervi olan ada yalan çıktı!

Meksika Körfezi'nde haritalarda yaklaşık 500 yıl boyunca var olduğu varsayılan Bermeja Adası'nın teknolojik araştırmalara rağmen hiçbir jeolojik izine rastlanmadı. Hayalet adanın Meksika ile ABD arasındaki 22 milyar dolarlık petrol rezervi pazarlıklarının merkezinde yer aldığı ortaya çıktı.

İspanyol haritacıların 1535 yılında yayımladığı haritasında ilk kez görünen Bermeja Adası, yüzyıllar boyunca okul kitaplarına kadar girdi. Yucatán Yarımadası açıklarında yer aldığı düşünülen kara parçası, haritacıların hükümetlerini hayal kırıklığına uğratmama çabasıyla denizde gördükleri dev dalgaları veya balina sırtlarını adaya benzetmesiyle literatüre girdi.

İspanyol Ordusu'ndan Kaptan Miguel Alguete liderliğinde 1775 yılında düzenlenen ilk resmi seferde adanın izine ulaşılamadı. Buna rağmen ada, sınır çizimlerinde kritik bir unsur sayılmayı sürdürdü.

22 MİYAR DOLARLIK SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Meksika Hükümeti ile ABD yönetimi 1998 yılında Batı Boşluğu Anlaşması müzakerelerine başladığında ada yeniden gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca adalar bir ülkenin münhasır ekonomik bölgesini 200 deniz mili genişletebiliyordu.

Meksika yönetimi, bölgedeki 22 milyar dolar değerindeki devasa petrol rezervlerinin bulunduğu Hoyos de Dona alanında hak iddia edebilmek için varlığı tartışmalı bu adaya sarıldı. ABD İçişleri Bakanlığı Maden Yönetim Servisi Direktörü Walt Rosenbusch, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir sınırın belirlenmesi, 200 millik Münhasır Ekonomik Bölge'nin ötesindeki derin su deniz üstü petrol ve gaz programımız için gerekli kesinliği sağlamak adına önemli bir adımdır. Derin su sondaj kabiliyetlerinde kaydedilen kayda değer ilerlemeler ve yeni teknolojiler, Meksika Körfezi derin su bölgesine yüksek düzeyde ilgi yaratmıştır."

DİP TARAMSI YAPILDI

Meksika Hükümeti adayı doğrulamak adına ilk modern seferini 1997 yılında gerçekleştirdi. Son teknoloji sonarlar ve hava araçlarıyla yapılan taramalara rağmen adadan hiçbir iz bulunamadı.

Ulusal Özerk Meksika Üniversitesi araştırmacıları ve Meksika Hükümeti, 2009 yılında Sierra isimli araştırma gemisiyle son kapsamlı seferi başlattı. 6 bin 517 mil alan taranıp 933 fotoğraf çekilmesine rağmen deniz tabanında batmış bir ada kalıntısına bile rastlanmadı.

YÜZYILLIK HARİTA KOZ OLARAK KULLANILDI

Jeolojik incelemeler adanın bulunduğu iddia edildiği koordinatlarda 5 bin 300 yıl boyunca hiçbir karasal oluşumun meydana gelmediğini kanıtladı. Dünya'nın 4,5 milyar yıllık jeolojik tarihinde adaların doğup batması sıradan bir olay sayılsa da Bermeja Adası'nın tamamen hayal ürünü olduğu belgelendi.

Sınır müzakereleri sırasında petrol zengini derin suları ABD'ye kaptırmak istemeyen Meksika, 16. yüzyıldan kalan haritadaki hata nedeniyle var olmayan bir adayı diplomatik masada koz olarak kullanmayı yıllarca sürdürdü.