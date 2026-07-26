50 yıllık Mars tartışması yeniden alevlendi! NASA yaşamın izlerini gözden kaçırmış olabilir

Yarım asır önce Mars’a inen NASA’nın Viking 1 görevi, bilim dünyasında yeniden tartışılmaya başlandı. Bazı araştırmacılar, 1976 yılında elde edilen verilerin yanlış yorumlanmış olabileceğini ve Viking’in aslında Mars’ta mikrobiyal yaşama dair ipuçları yakalamış olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu görüş, bilim dünyasında henüz kabul görmüş bir sonuç değil.

NASA’nın Viking 1 ve Viking 2 araçları, Mars toprağında yaşam belirtilerini araştırmak için üç biyolojik deney gerçekleştirdi. Deneylerden biri, mikroorganizmaların varlığıyla uyumlu olabilecek sonuçlar verirken, aynı görevde kullanılan gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS) organik molekül tespit edemedi. Bu nedenle NASA, o dönemde Mars’ta yaşama dair kesin bir kanıt bulunmadığı sonucuna vardı.

“VERİLER YANLIŞ YORUMLANMIŞ OLABİLİR”

Son yıllarda yapılan analizlerde bazı bilim insanları, Mars toprağında daha sonra keşfedilen perklorat adlı kimyasalın, deney sırasında ısıtıldığında organik maddeleri parçalamış olabileceğini savunuyor. Bu durumda Viking’in organik izleri tespit edememesinin sebebi, cihazın yetersizliği değil kullanılan yöntem olabilir.

TARTIŞMA SÜRÜYOR

Araştırmacılar, Viking görevinin elde ettiği verilerin günümüz teknolojisiyle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylerken, birçok bilim insanı ise Mars’ta yaşam bulunduğunu söylemek için hala yeterli kanıt olmadığını vurguluyor. Konu, Viking 1’in Mars’a inişinin 50. yıl dönümünde yeniden gündeme geldi.