50 yıl sonra tartışma yaratan adım! Netanyahu'nun ağabeyi için Uganda'da anıt dikildi

Uganda'da, İsrail'in 1976 yılında Entebbe Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği askeri operasyonda hayatını kaybeden İsrailli komutan Yonatan Netanyahu anısına anıt açıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ağabeyi olan Yonatan Netanyahu'nun elinde piyade tüfeğiyle tasvir edildiği heykel, Entebbe Havalimanı'nın eski terminali önünde düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Anıtın açılışı, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba tarafından gerçekleştirildi. Anıtın yapılması talimatını veren Kainerugaba, Yonatan Netanyahu'nun "cesareti ve masum insanları koruma konusundaki kararlılığı" nedeniyle onurlandırıldığını savundu.

1976'DAKİ BASKIN YENİDEN GÜNDEMDE

İsrail ordusu, Temmuz 1976'da Filistinli ve Alman örgüt mensuplarınca kaçırılan Air France uçağındaki rehineleri kurtarmak amacıyla Uganda hükümetinden izin almadan Entebbe Havalimanı'na askeri operasyon düzenlemişti. Dünyada "Entebbe Operasyonu" olarak bilinen baskında rehinelerin büyük bölümü kurtarılırken, üç rehine yaşamını yitirmiş, onlarca Uganda askeri de operasyon sırasında öldürülmüştü.

Operasyona komuta eden Yonatan Netanyahu da çatışmalarda hayatını kaybetmiş ve İsrail'de ulusal kahraman ilan edilmişti.

BİR ZAMANLAR KINANMIŞTI

Baskının ardından Afrika Birliği'nin öncülü olan Afrika Birliği Örgütü, İsrail'in Uganda topraklarında gerçekleştirdiği operasyonu ülkenin egemenliğinin ihlali olarak değerlendirmiş ve sert şekilde kınamıştı.

Yaklaşık yarım asır sonra aynı operasyonun komutanı adına Uganda'da anıt dikilmesi ise dikkat çekti. Söz konusu adım, geçmişte Uganda askerlerinin hayatını kaybettiği baskına ilişkin yaklaşımın değiştiğini ortaya koyarken, Kampala ile Tel Aviv arasında son yıllarda giderek güçlenen siyasi ve askeri ilişkilerin yeni bir sembolü olarak değerlendirildi.