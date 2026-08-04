Tam tahıllı unlar mercek altına alındı: Bir üründe bakteri bulgusu tespit edildi

Almanya’da tüketici dergisi Öko-Test marketlerde satışa sunulan 50 adet tam tahıl ununu kapsamlı bir teste tabii tuttu.



Araştırmada buğday, spelt (dinkel) ve çavdar unları; mineral yağ kalıntıları, pestisitler, ağır metaller, küf toksinleri ve mikrobiyolojik riskler açısından analiz edildi. Teste tabi tutulan ürünlerin 35’i organik sertifikaya sahip olan ürünler olarak ön plana çıkıyordu Sonuçlara göre, 33 ürün “ çok iyi” 6 ürün “iyi” olarak sınıflandırıldı. Sağlık açısından risk taşıdığı belirtilen iki ürünse tüketicilere tavsiye edilmedi.



Aldi Norton ve Aldi Süd’ün ortak markası Black Family Dinkelmehl ile Rewe Bio Dinkel Volkorn Mehl teste tabi tutulan ürünler arasında “çok iyi” notu alan kategoride yer aldı.



İKİ ÜRÜN TESTİ GEÇEMEDİ



Araştırmada Aurora Weizenmehl Volkorn yüksek seviyede aromatik mineral yağ hidrokarbonları ve altı farklı pestisit kalıntısı nedeniyle “yetersiz” notuyla değerlendirildi. Tespit edilenler pestisitler arasında üreme sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtilen Deltamethrin de yer aldı.



Noma’da satılan Bio Sonne Bio- Mehl Dinkel Vollkorn ise yüksek miktarda kadminyum, mikail ve doymuş mineral yağ hidrokarbonları içermesi nedeniyle testin not çizelgesinde en düşük değerlendirme olarak belirtilen “ çok yetersiz” notunu aldı. Öko- Test Noma’nın ilgili ürünleri satıştan çektiğini duyurdu.



BİR ÜRÜNDE BAKTERİ BULGUSU



Test kapsamında Spiel Mühle Weizenvolkornmehl Demeter adlı üründe ciddi bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilen Shigtoksin üreten Escherichia çölü (STEC) bakterisine ait bulgulara rastlandı. Bu gerekçeyle söz konusu ürün araştırmada “ orta” olarak değerlendirildi.