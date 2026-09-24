50 kişilik göçmen botunu bıçakla patlatmıştı! Irkçı İngiliz gözaltında

İngiltere’de göçmen ve Müslüman karşıtı eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Daniel Thomas, Manş Denizi’ndeki bir göçmen botuna yönelik müdahalesi nedeniyle gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN POLİS HAREKETE GEÇTİ

“Danny Tommo” adıyla bilinen Thomas’ın, İngiltere’ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu şişme botu bıçakla delmeye çalıştığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması soruşturmayı beraberinde getirdi.

Hampshire and Isle of Wight Polisi, Thomas’ın dün gece gözaltına alındığını açıkladı. Polis, hakkında gemi batırmak, yüzen platformları yok etmeye veya yok edilmesine teşebbüs etmek, insan hayatını tehlikeye atmak ve mala zarar vermek suçlamalarının bulunduğunu bildirdi.

FRANSIZ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DE BOTTAYDI

Olayın, Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaşmaya çalışan yaklaşık 50 düzensiz göçmenin bulunduğu şişme botun acil durum ekiplerince kontrol altına alınması sırasında yaşandığı belirtildi.

Görüntülerde Thomas’ın, Fransız sahil güvenlik personelinin bot üzerinde inceleme yaptığı sırada elindeki bıçakla şişme bota zarar vermeye çalıştığı görüldü. Botun içerisinde göçmenlerin yanı sıra Fransız sahil güvenlik görevlilerinin de bulunduğu aktarıldı.

AŞIRI SAĞCILARDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Thomas’ın gözaltına alınması, İngiltere’de aşırı sağ çevrelerin tepkisine de neden oldu. Tommy Robinson, eski korumasının gözaltına alınmasına ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Robinson, Thomas’ın eylemine ilişkin “Ülkemizin işgalini durdurma girişimine verilen karşılık.” ifadesini kullandı.

ROBINSON'DAN AYRILIP KENDİ GRUBUNU KURDU

Daniel Thomas, bir dönem İngiltere’nin önde gelen aşırı sağcı isimlerinden Tommy Robinson’ın korumalığını yapmıştı. Robinson’dan ayrılmasının ardından kendi yapılanmasını oluşturan Thomas, Patriot Platform (Yurtsever Platform) adlı aşırı sağcı grubun liderliğini üstlendi.

Thomas, İngiltere’de göçmen karşıtı çeşitli kampanyaların da ön saflarında yer aldı. “Toplu Direniş” ve “Ülkemizi Geri Alacağız” kampanyalarına öncülük eden Thomas, son dönemde özellikle Portsmouth ve Dover kentlerinde düzenlenen göçmen karşıtı protestolarla gündeme geldi.

Bu eylemler sırasında yolların kapatıldığı ve göçmen politikalarına karşı protestolar düzenlendiği belirtildi.

MANŞ DENİZİ'NDE SINIR KONTROLÜ NASIL İŞLİYOR?

İngiltere’ye kara veya deniz yoluyla geçişlerde sınır kontrolünün önemli bir bölümü Fransa tarafında gerçekleştiriliyor. İngiltere ile Fransa arasında yapılan düzenlemeler kapsamında Fransız sahil güvenlik ekipleri Manş Denizi’nde devriye görevi yürütüyor.

Fransız ekipleri, İngiltere’ye doğru hareket eden düzensiz göçmen teknelerini durdurmanın yanı sıra, acil durumlarda kurtarma çalışmalarına da müdahale ediyor.

Thomas hakkındaki soruşturmanın ise göçmen botuna yönelik müdahalenin niteliği, teknedeki kişilerin güvenliğinin tehlikeye atılıp atılmadığı ve meydana gelen maddi zararın kapsamı üzerinden sürdüğü bildirildi. (AA)