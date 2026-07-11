5 yaşında girdiği demir akciğer arıza yaptı: 78 yaşında öldü

ABD'de 5 yaşındayken çocuk felci nedeniyle "demir akciğer" olarak bilinen mekanik solunum cihazına bağlanan Martha Ann Lillard, cihazının arızalanmasının ardından 78 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 80 yıllık cihazı onarabilecek uzman bulunamaması, Lillard'ın ölümünü tıp dünyasında dikkat çeken bir olay haline getirdi.

5 YAŞINDA GİRDİĞİ DEMİR AKCİĞER ARIZA YAPTI

People.com'un haberine göre Martha Ann Lillard, çocuk felcini büyük ölçüde ortadan kaldıran aşının geliştirilmesinden iki yıl önce, 1953'te henüz 5 yaşındayken virüse yakalandı. Hastalık nedeniyle bilincini kaybeden ve kol ile bacaklarında felç gelişen Lillard, dönemin en yaygın tedavi yöntemlerinden biri olan "demir akciğer" cihazına alındı.

Yoğun tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeyi başarsa da sağ kolundaki felç kalıcı oldu. Akciğer kapasitesi ise yalnızca yüzde 25 seviyesinde kaldı.

Geliştirilen modern solunum cihazlarını deneyen Lillard, bunların hiçbirinin demir akciğer kadar etkili olmadığını belirterek yaşamını tarihi cihazla sürdürdü.

78 YAŞINDA ÖLDÜ

Son yıllarında çocuk felci sonrası sendromu ve iki kez geçirdiği COVID-19 nedeniyle sağlık durumu ağırlaşan Lillard, günün tamamını demir akciğerin içinde geçirmek zorunda kaldı. Ancak 1940'lı yıllardan kalan cihazın arızalanmasıyla kritik süreç başladı.

Yedek parçalarının artık üretilmemesi ve cihazı tamir edebilecek uzman kalmaması nedeniyle mekanik solunum sistemi tamamen işlevsiz hale geldi.

Martha Ann Lillard, 26 Haziran'da 78 yaşında yaşamını yitirirken, ölümüyle birlikte tıp tarihinin simgelerinden biri olan "demir akciğer" kullanan son isimlerden biri de hayata veda etmiş oldu.