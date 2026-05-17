Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya 5 İsrailli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

5 İsrailli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli 5 üst düzey isim hakkında gizlice yakalama kararı çıkardığı iddia edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
5 İsrailli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Haaretz gazetesine konuşan diplomatik bir kaynak, yakalama kararı çıkarılan isimlerden üçünün siyasetçi, ikisinin ise askeri yetkili olduğunu belirtti.

Diplomatik kaynak, Lahey merkezli mahkemenin yakalama kararlarını ne zaman çıkardığının bilinmediğini aktardı.

Daha önce Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran UCM'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu iddianın doğrulanması halinde UCM'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı İsrailli yetkili sayısı 7’ye yükselmiş olacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi

İsrail basınında daha önce UCM savcılarının İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında dava açmayı düşündüğüne ilişkin haberler çıkmıştı.

Canlı yayında İsrail protestosu! İspanya devlet kanalı Eurovision'u kararttıCanlı yayında İsrail protestosu! İspanya devlet kanalı Eurovision'u kararttı

NETANYAHU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama emri çıkardığını duyurmuştu.

Macaristan hükümeti, Netanyahu'nun resmi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada UCM'den ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.

Roma Statüsü'ne göre çekilme, BM Genel Sekreteri'ne yapılan bildirimden bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Bu süre içinde Macaristan'ın yükümlülüklerini sürdürmesi ve gerektiğinde tutuklama emrini uygulaması gerekiyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İsrail Netanyahu Gazze
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro