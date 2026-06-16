460 yıllık tarihi AVM 4.6 milyar TL’ye satışa çıkarıldı

İngiltere’de yer alan Londra’nın en eski alışveriş merkezi olan Royal Exchange, dört yıl aranın arından yeniden el değiştirecek.

Son olarak 2022 yılında ABD merkezli varlık yönetim şirketi Ardent Companies UK tarafından satın alınan 460 yıllık tarihi yapı, tekrar piyasa sürüldü.

4.6 MİLYAR TL’YE SATIŞA ÇIKARILDI

2022 yılında 50 milyon sterlin değeri olan tarihi yapının, güncel piyasa şartlarında 75 milyon sterline (4.659.629.250,00 TL) ulaşabileceği ifade edildi.

51 BİN 400 METREKARE

Toplam 51 bin 400 metrekarelik bir alana yayılan Royal Exchange, bünyesinde yer alan mağazalar, restoranlar ve barlarla Londra'nın en seçkin ticaret merkezleri arasında bulunmayı sürdürüyor. Bloomberg'in aktardığı verilere göre, kompleksteki ticari alanların doluluk oranı ise yüzde 99'a kadar yükselmiş durumda.

TEMELİ 1566 YILINDA ATILDI

Royal Exchange’nin temelleri, varlıklı tüccar Sir Thomas Gresham tarafından 1566 yılında atıldı.

Tarihi yapı, 1571 yılında İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth tarafından törenle açıldı.

Royal Exchange’nin tarihi 460 yıl öncesine dayanıyor.