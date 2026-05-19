Fransa'nın batı kıyısında, Noirmoutier Adası ile anakara arasında sıra dışı bir yol uzanıyor. Kum ve taş dolgudan oluşan 4,5 kilometrelik Passage du Gois, günde iki kez okyanusun gelgit döngüsüyle sular altında kalıyor. Düşük gelgitte arabalar, bisikletler ve yayalar için açık olan geçit, yüksek gelgit saatlerinde 4 metreye varan su seviyesiyle tamamen kayboluyor.

YÜZYILLIK BAĞLANTI

Modern köprülerin olmadığı dönemlerde Passage du Gois, adayla anakara arasındaki tek ulaşım hattıydı. Balıkçılar ve tüccarlar bu yolu yüzyıllarca kullandı.

Yola verilen "Gois" adı, ayakkabılarını ıslatarak yürümek anlamına gelen Vendée lehçesindeki "goiser" fiilinden geliyor. Bu isim, geçit taş döşenmeden önce insanların ve hayvanların Noirmoutier Adası'na ulaşmak için sular altındaki yoldan geçiş şeklini tanımlıyor.

Günümüzde ada bir köprüyle de anakaraya bağlı olsa Passage du Gois hala aktif bir güzergah. Ancak yolun kenarlarında herhangi bir bariyer ya da koruma bulunmuyor. Bu durum geçişi yüksek dikkat gerektiren bir deneyime dönüştürüyor.

GELGİTE YAKALANANLAR İÇİN KULELER KOYULDU

Zamanlama hatası yapanlar için yol boyunca küçük kurtarma kuleleri yerleştirilmiş. Yükselen suların ortasında kalan sürücüler ve yayalar bu kulelere tırmanarak gelgitin çekilmesini bekleyebiliyor. Geçiş öncesinde yerel rehberlere danışılması, gelgit uygulamalarının kontrol edilmesi ve yol üzerindeki tabela ile panellerin okunması zorunlu tutuluyor.

BALIKÇIDAN MARATONCUYA

Passage du Gois yalnızca bir ulaşım yolu değil, bölgenin yaşam kaynağı ve kültürel mirası niteliği taşıyor. Düşük gelgit saatlerinde yolun iki yanında kabuklu deniz canlıları toplayan balıkçılar çalışıyor. Geçit aynı zamanda maraton gibi spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve fotoğrafçılar için benzersiz bir çekim noktası oluşturuyor.

Noirmoutier Adası da kendi başına bir cazibe merkezi. Güzel kumsalları ve şirin köyleriyle ziyaretçilere ayrı bir deneyim sunuyor. Ancak adaya giden en unutulmaz yol, okyanusun her gün iki kez silip yeniden ortaya çıkardığı bu geçitten geçiyor.