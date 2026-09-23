44 yaşındaki Alman siyasetçi öğrenci kredisi için OnlyFans hesabı açtı

Almanya’nın Greifswald kentinde siyaset ve sağlık alanında görev yapan 44 yaşındaki Susanne Schmidt, gelir elde etmek için alışılmışın dışında bir yola başvurdu. Hür Demokrat Parti (FDP) üyesi olan Schmidt, eğitim yıllarından kalan borçlarını ödeyebilmek ve yaşam masraflarını karşılayabilmek amacıyla OnlyFans hesabı açtı.

Greifswald Belediye Meclisi’nde görev yapan Schmidt, aynı zamanda doktor olarak çalışıyor ve tıp alanındaki doktora tezini tamamlamaya uğraşıyor. FDP Greifswald’ın yönetiminde de yer alan siyasetçinin yeni gelir kapısı ise ücretli içerik platformu OnlyFans oldu. FDP'nin resmi yerel teşkilat sayfasında Schmidt'in hem belediye meclisi üyesi hem de ilçe teşkilatı yönetiminde başkan yardımcısı olduğu görülüyor.

ÖĞRENCİ KREDİSİNİ ÖDEMEYE ÇALIŞIYOR

Schmidt, bu kararının arkasında öncelikle ekonomik nedenlerin bulunduğunu söyledi. Birikimlerinin tükendiğini belirten siyasetçi, öğrencilik döneminde kullandığı krediyi artık geri ödemesi gerektiğini ifade etti. Devletten sosyal yardım almak istemediğini belirten Schmidt, kendi gelirini oluşturmayı tercih ettiğini söyledi.

20 DOLARLIK ABONELİK

Schmidt'in OnlyFans hesabındaki aylık abonelik ücreti 20 dolar olarak belirlendi. 44 yaşındaki siyasetçi, orta vadede platformdan ayda yaklaşık 2 bin dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu rakama ulaşabilmesi için kabaca 100 ücretli aboneye ulaşması gerekiyor.

Hesabında ağırlıklı olarak erotik ve çıplak fotoğraflar paylaşacağını açıklayan Schmidt, içeriklerinde siyaset veya doktorluk kariyerine yer vermeyeceğini belirtti.

Schmidt, OnlyFans üzerinden içerik üretmenin mevcut hayat düzenine daha kolay uyduğunu savundu. Doktora çalışmaları, doktorluk görevi ve siyasi faaliyetleri nedeniyle yoğun bir programı olduğunu belirten siyasetçi, platformu ek gelir sağlayabileceği esnek bir alan olarak görüyor.

DAHA ÖNCE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Schmidt'in sosyal medyadaki ilk cesur paylaşımı da bu değil. Alman basınına göre siyasetçi, daha önce Instagram'da da oldukça açık ve provokatif fotoğraflar paylaşmıştı. Freizügige paylaşımları nedeniyle FDP içerisinde daha önce iki ayrı süreçle karşı karşıya kaldığı, ancak bunların yaptırımla sonuçlanmadığı bildirildi.

Schmidt ayrıca Greifswald'daki yüzme tesislerinde kadınların erkeklerle eşit şekilde üstsüz yüzebilmesi için yürütülen bir kampanyayla da gündeme gelmişti.

ALMANYA'DA TARTIŞMA BAŞLATTI

OnlyFans kararı ise özellikle seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle Almanya'da tartışma yarattı. Alman basınında bazı parti arkadaşlarının Schmidt'in hesabını partiye bildirdiği aktarılırken, FDP Greifswald Başkanı Lars Boorberg ise Schmidt'in kararını kişisel özgürlük ve kendi hayatına dair karar verme hakkı çerçevesinde değerlendirdi.

Schmidt ise siyasi faaliyetlerini bırakmayı düşünmediğini, belediye meclisindeki görevine devam edeceğini ve aynı zamanda doktora çalışmalarını tamamlamayı hedeflediğini belirtti.