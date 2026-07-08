42 yıl kimsenin yüzüne bakmadığı adayı kelepir fiyata aldı: Medeniyetten uzakta eksi 35 derecede yaşıyor

Finlandiya'da yaşayan Klaus isimli bir vatandaş, 42 yıldır kaderine terk edilen 1,5 hektarlık ıssız bir adayı çok ucuza satın alarak ailesiyle birlikte tamamen şebeke dışı bir hayat kurdu.

Genç adam 63 derece kuzey enlemindeki adada bulunan 100 yıllık harabe evi kendi elleriyle yenileyerek sıfırın altında 35 dereceyi bulan dondurucu kış şartlarında hayatta kalmayı başardı.

HELSİNKİ'DEN ISSIZ ADAYA

Başkent Helsinki'deki yoğun hayat ritminden sıkılan Klaus, kendine yeni bir başlangıç ararken bu ıssız adayı buldu. Varisleri olmadığı için sahibi tarafından 42 yıl boyunca tamamen unutulan ada adeta doğanın istilasına uğramıştı.

Klaus ada için çok düşük bir teklif verdi ve satıcı bu teklifi hemen kabul etti. Genç adam bu alışverişin banka hesabını tamamen boşalttığını ama kendisine sularla çevrili koca bir toprak parçası kazandırdığını vurguladı.

BALTAYLA İŞLENEN YENİ HAYAT

Klaus adadaki çürümeye yüz tutmuş 100 yıllık tomruk evi geleneksel Finlandiya yöntemleriyle sıfırdan inşa etti. Genç adam adadaki ağaçları keserek baltayla tek tek kereste haline getirdi.

Klaus tek bir tomruğu işlemek için tam 1,5 saat harcadı. Evin 70 metrekarelik zemin döşemesi için ise sadece 7 ağaç kesildi. Kesilen tomrukların inşaata hazır hale gelmesi için tam 2 yıl boyunca kuruması beklendi.

UCUZ MALZEMELERLE MUCİZE EV

İnşaat sürecinde tamamen yerel ve ikinci el malzemeler kullanıldı. Klaus normal değeri 5 bin euronun üzerinde olan kutusunda açılmamış bir döküm sobayı sadece 150 euroya satın aldı. Geri dönen bir müşteriden kalan çatı malzemesi ise sadece 400 euroya mal oldu.

Evin duvarları adanın kendi toprağından elde edilen kil ve kum sıvalarla kaplandı. Elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle sağlanırken dondurucu soğuklar için eve 3 ton ağırlığında devasa bir kütle ısıtıcısı yapıldı. Bu devasa ısıtıcı evi tam 2 gün boyunca sıcak tutabiliyor.

DOĞAYLA ÇETİN MÜCADELE

Adada şebeke elektriği veya boru hattıyla gelen bir su sistemi bulunmuyor. Karaya sadece 5 dakika uzaklıkta olan adaya ulaşım yazın tekneyle sağlanıyor.

Kışın göl donduğunda ise ulaşım kar motosikletleriyle yapılıyor. Gölün tam donmadığı tehlikeli geçiş dönemlerinde aile adada mahsur kaldığı için gıda stoklamak hayati önem taşıyor. Küresel konut krizinin ve borçlanmanın arttığı günümüzde Klaus'un hikayesi borçsuz ve doğayla iç içe yaşamak isteyen binlerce insana ilham veriyor.