400 ağaçtan sadece 100 tanesi ayakta: Dünyayı şaşkına çeviren gizemli ormanın sırrı çözülecek

Polonya'nın kuzeybatısındaki Gryfino kasabası yakınlarında yer alan ve ağaçlarının gövde yapısıyla tüm dünyayı şaşkına çeviren ünlü 'Eğri Orman' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Araştırmacılar, gizemli 'C' şeklindeki çam ağaçlarının sırrını çözmek ve bu sıra dışı mirası geleceğe taşımak amacıyla Batı Pomeranya Teknoloji Üniversitesi ile ortaklaşa 'Eğri Orman 2.0' projesini hayata geçirdi.

ASIRLIK MİRAS YOK OLUYOR

Gryfino Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık 1934 yılında kurulan bu sıradışı orman, son yıllarda kuruma ve ölüm tehlikesiyle can çekişiyor. İlk kurulduğunda 400 civarında olduğu tahmin edilen özel şekilli ağaçlardan günümüze sadece 100 tanesi hayatta kalabildi. Yaklaşık 90 yıllık bir geçmişe sahip olan ve bin 600 metrekarelik bir alana yayılan bu doğal mirası kurtarmak için bilim insanları zamanla yarışıyor.

MERCEK ALTINA ALINDI

Uzmanlar öncelikle mevcut ağaçların odun liflerini ve anatomik yapılarını inceleyerek bu bükülmenin tam olarak hangi yaşta gerçekleştiğini saptamaya çalışacak. Projede görev alan araştırmacı Marcin Kubus, "İşe bu ağaçların anatomisini öğrenerek başlayacağız. Ahşap liflerinin yapısını incelemek bize ağaçların yaşamlarının hangi aşamasında büküldüğünü gösterecek" diyerek izleyecekleri bilimsel yolu özetliyor.

Bilim insanları elde edecekleri veriler doğrultusunda, 2021 yılında bölgeye dikilen ve orijinal ağaçlarla aynı genetiğe sahip olan genç fidanlar üzerinde budama ile bükme tekniklerini test edecek.

YÜZYILLIK TEORİLER VE GELECEK PLANI

Yetkililer, ağaçların geçmişte mobilya, tekne veya kızak yapımında kullanılmak üzere insanlar tarafından bilerek büküldüğünü tahmin ediyor. Ancak döneme ait hiçbir yazılı belgenin bulunmaması bu teorileri yanıtsız bırakıyor.

Deneylerin uzun soluklu olacağını belirten yetkililerden Daniel Pogorzelec, arzulanan etkinin görülmesinin onlarca yıl alabileceği konusunda uyarıyor. Orman Bölge Müdürü Jan Grzyś ise tüm çabalarının başarılı olması durumunda gelecek nesillere yepyeni bir 'Eğri Orman 2.0' bırakmayı hedeflediklerini vurguluyor.