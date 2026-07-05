40 dereceyi aşan sıcaklar Avrupa'yı esir aldı! Türk üreticilere sipariş yağıyor

İklim krizinin etkileri bu yaz Avrupa'da şimdiye kadarki en sert tablolardan birini ortaya çıkardı. Kıta genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, birçok ülkede termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkmasına neden olurken, sıcaklığa bağlı can kayıplarının 4 bini aştığı bildirildi.

Yıllardır serin ve yağışlı iklim koşullarına sahip olması nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde konutlarda merkezi soğutma ya da yaygın klima altyapısı bulunmuyor. Rekor sıcaklıklarla hazırlıksız yakalanan milyonlarca kişi ise serinleyebilmek için klima, vantilatör ve çeşitli havalandırma sistemlerine yöneldi.

AVRUPA'DA STOKLAR TÜKENDİ

Ancak artan talep, Avrupa'daki üretici ve satıcıların stoklarını kısa sürede tüketti. Mağazalarda ürün bulmak zorlaşırken, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar firmaları farklı pazarlara yönelmeye mecbur bıraktı.

TÜRK FİRMALARINA REKOR TALEP

Bu süreçte gözler Türkiye'ye çevrildi. Sektör kaynaklarına göre Avrupa'daki çok sayıda şirket, Türk üreticilerle temasa geçerek mevcut stokların tamamını satın almak istedi. Firmaların, "Elinizde bulunan tüm ürünleri gönderebilir misiniz?" şeklinde peş peşe sipariş talepleri ilettiği belirtiliyor.

Özellikle klima montaj ekipmanları, gaz dolum hizmetleri, vantilatörler ve farklı havalandırma çözümlerine yönelik taleplerde dikkat çekici artış yaşanırken, Türk üreticilerin ihracat siparişlerinde de önemli hareketlilik oluştu.

SATIŞLAR ARTACAK

Sektör temsilcileri, mevcut siparişlerin şimdiden çift haneli büyüme oranlarına ulaştığını ifade etti. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının önümüzdeki haftalarda da etkisini sürdürmesi halinde Avrupa'dan gelecek siparişlerin 100 bin adet seviyelerine kadar çıkabileceğini değerlendiriyor.

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha belirgin hissedildiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, Avrupa'da kalıcı soğutma sistemlerine yönelik yatırımların da hız kazanabileceğini belirtti. Bu gelişmenin, Türkiye'deki klima ve soğutma ekipmanı üreticileri açısından ihracatta yeni fırsatlar oluşturabileceği ifade edildi.