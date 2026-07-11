4 yaşındaki evlatlık çocuğa akılalmaz işkence! "Şeytan çıkarma" ritüeli can aldı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki kayropraktör Joseph Paul Wilson ile 42 yaşındaki eşi Jodi Ann Wilson, evlat edindikleri 4 yaşındaki Skyler Wilson'ın ölümüyle ilgili açılan davada ikinci derece cinayet ve çocuk istismarı suçlarını kabul etti. Mahkeme, çifti 32 ila 40 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

Savcılığın aktardığına göre çift, çocuklarına dini gerekçelerle "şeytan çıkarma" ritüelleri uyguluyor ve ağır disiplin yöntemleri kullanıyordu. Olay günü Jodi Wilson, Skyler'ı bir çarşafa sararak koli bandıyla yüzüstü şekilde yere bağladı ve saatlerce bu halde tuttu. Joseph Wilson'ın ise aynı gün çocuğu bağlamak amacıyla koli bandı ve bandaj satın aldığı, eve geldiğinde çocuğu bağlı halde görmesine rağmen müdahale etmediği belirtildi.

"GALİBA ONA ZARAR VERDİM"

Bir süre sonra Jodi Wilson'ın eşine, yerde bantlanmış haldeki Skyler'ın fotoğrafını göndererek, "Acele eve gel, galiba ona zarar verdim" mesajını attığı ortaya çıktı. Joseph Wilson daha sonra 911'i arayarak çocuğun nöbet geçirdiğini öne sürdü. Hastaneye kaldırılan Skyler, dört gün sonra yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Otopside, ölüm nedeninin uzun süre fiziksel olarak hareketsiz bırakılmasına bağlı oksijensiz kalma sonucu gelişen beyin hasarı olduğu belirlendi. Savcılık ayrıca küçük çocuğun ciddi şekilde yetersiz beslendiğini ve açlığın ölümünde etkili olduğunu açıkladı.

Soruşturma sırasında evde el ve ayak bağlamakta kullanılan düzenekler bulunurken, dijital kayıtlar ve güvenlik kamerası görüntülerinin de çocuklara yönelik sistematik istismarı ortaya koyduğu belirtildi. Olayın ardından evde bulunan diğer çocuklar sosyal hizmetlerin korumasına alındı.