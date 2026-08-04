38 derece can aldı! Seul'de ilk kez "ciddi sıcak hava dalgası" uyarısı verildi

Güney Kore'nin başkenti Seul, etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Kentte gündüz sıcaklıklarının 38 dereceye kadar yükselmesinin beklendiği belirtilirken, yetkililer başkentin güneydoğu ve güneybatısında yer alan 11 bölge için en yüksek seviyedeki sıcaklık uyarısını yayımladı.

Bu kararla birlikte, ülkenin sıcaklık uyarı sistemine 1 Haziran'da eklenen "ciddi sıcak hava dalgası" seviyesi Seul'de ilk kez uygulanmış oldu. Yetkililer, sıcaklıkların insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

15 Mayıs'tan bu yana aşırı sıcaklara bağlı nedenlerle kentte iki kişi hayatını kaybederken, sıcak çarpması ve benzeri rahatsızlıklar yaşayanların sayısı da her geçen gün artıyor. Son 24 saatte 18 kişinin daha hastanelere başvurmasıyla sıcaklığa bağlı sağlık vakalarının toplamı 185'e ulaştı.

Olası sağlık risklerini azaltmak amacıyla Seul genelinde sosyal tesisler başta olmak üzere yaklaşık 4 bin nokta serinleme merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Güney Kore İçişleri Bakanlığı ise özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişilere dikkat çekerek bol su tüketmeleri, serin ortamlarda kalmaları ve güneş altında uzun süre bulunmamaları yönünde uyarıda bulundu.