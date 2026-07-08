37 katlı koca gökdelen her an çökebilir! Tam 7 bina tahliye edildi

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Manhattan 42. Cadde’deki 37 katlı bir binanın iki taşıyıcı çelik kolonunda bükülme, çatlaklar ve zemin sarkmaları tespit edildiğini açıkladı. Durumun "son derece ciddi" olduğunu belirten Mamdani, halka bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

Olayda yaralananın olmadığı öğrenildi.

OFİS BİNASI KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLÜYORDU

Eski bir ticari ofis binası olan yapıda, konuta dönüşüm ve üst kat ekleme çalışmaları yapıldığı belirtildi. New York Binalar Departmanı (DOB), 2 yıldır incelemede olan bu projedeki yapısal sorunun nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma başlattı.

"Kısmi Çökme Riski Sürüyor" İtfaiye yetkilileri (FDNY), binadaki hareketliliğin devam ettiğini bildirdi. Binanın çelik karkas yapısı nedeniyle olası bir yıkımın tüm binayı değil, bölgesel (kısmi) bir çökmeyi tetikleyebileceği ifade edildi.

Şu an acil destek kirişleriyle yükü dağıtma planı üzerinde çalışılıyor.

7 BİNA TAHLİYE EDİLDİ, YOLLAR KAPATILDI

Üst katlardan tuğla düşmesi ihbarıyla bölgeye 150 itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. Polis (NYPD), 40. ve 45. caddeler ile 1. ve 3. caddeler arasını trafiğe kapattı.

Önlem amacıyla çevre binalardan 7'si tahliye edildi. (AA)