35 milyon dolarlık malikane sadece 10 dolara el değiştirdi! Sebebi gündem oldu
ABD’de vergi kayıtlarında değeri 35,5 milyon dolar olarak gösterilen lüks malikane, yalnızca 10 dolarlık sembolik bir bedelle el değiştirdi. Tapu devri ve yeni sahibine ilişkin detaylar dikkat çekti.
ABD’nin New Jersey eyaletindeki Aphine bölgesinde bulunan ve vergi kayıtlarında değeri 35,5 milyon dolar olarak gösterilen lüks bir malikanin yalnızca 10 dolar gibi sembolik bir bedelle el değiştirdiği ortaya çıktı. Mart 2025’te gerçekleştirilen tapu devrine göre, eyaletin en değerleri taşınmazları arasında yer alan malikane, Malezya’nın cezaevindeki eski Başkanı Najib Razak’ın damadı Daniyar Kessikbayev’in üzerine geçti. Söz konusu satış Melazya’da milyarlarca dolarlık yolsuzluk davalarıyla gündeme gelen eski başkan ve ailesinin mal varlığına ilişkin dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.
NY Times'da yer alan habere göre, İlk kez 2011 yılında 34 milyon dolar bedelle satışa çıkarılan malikane, bir yıl sonra Kessikbayev ile bağlantılı olduğu belirtilen anonim bir paravan şirkete 20 milyon dolar nakit karşılığında devredildi. Bu satış, o dönemde eyalet tarihinin en yüksek tutarlı konut işlemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Son dönemde ise eski Başbakan Najib Razzak’ın eşi Rosmah Mansor’un söz konusu mülkü, Britanya Virjin Adaları merkezli bir şirkete gizli bir anlaşmayla devrettiği yönündeki iddialar Malezya’da geniş yankı uyandırdı. Taraflar, bu iddiaları kesin bir dille redderken, konuyla ilgili emniyet birimlerine başvurarak yasal süreç başlattı.
Daniyer Kessikbayev, daha önce de düşük bedelli lüks gayrimenkul devirleriyle gündeme gelmişti. Kesikbayev New York’taki Plaza Hotel’de bulunan yaklaşık 20 milyon dolar değerindeki daireyi, vekaletname kullanarak annesinden 1 dolar karşılığında devraldığı belirtilmişti.
Söz konusu işlem Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in kardeşi Bolat Nazarbayev’in açtığı ve değeri 100 milyon doları aşan dolandırıcılık davasına da konu oldu. Taraflar 2014 yılında mahkeme dışında anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Kessikbayev, otel dairesini iade ederken Alpine’deki malikane üzerindeki haklarını korudu.
Yaklaşık 3 hektarlık devasa bir arazi üzerine kurulan ve 1.600 metrekare kullanım alanına sahip olan mülk bir evden çok bir yaşam kompleksini anımsatıyor. Ultra lüks malikanede dikkat çeken özellikleri şöyle;
9 Yatak Odası
Tam Boy Kapalı Basketbol Sahası
Özel Bowling Salonu ve Sinema Odası
Geniş Kütüphane ve Şarap Mahseni
2 Adet Yüzme Havuzu