35 milyon dolarlık malikane sadece 10 dolara el değiştirdi! Sebebi gündem oldu

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NY Times'da yer alan habere göre, İlk kez 2011 yılında 34 milyon dolar bedelle satışa çıkarılan malikane, bir yıl sonra Kessikbayev ile bağlantılı olduğu belirtilen anonim bir paravan şirkete 20 milyon dolar nakit karşılığında devredildi. Bu satış, o dönemde eyalet tarihinin en yüksek tutarlı konut işlemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Son dönemde ise eski Başbakan Najib Razzak’ın eşi Rosmah Mansor’un söz konusu mülkü, Britanya Virjin Adaları merkezli bir şirkete gizli bir anlaşmayla devrettiği yönündeki iddialar Malezya’da geniş yankı uyandırdı. Taraflar, bu iddiaları kesin bir dille redderken, konuyla ilgili emniyet birimlerine başvurarak yasal süreç başlattı.