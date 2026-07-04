300 kilo plastik atıktan 240 litre yakıt üretiyor! Çevreci teknoloji dikkat çekti

Dünyada her yıl 400 milyon ton plastik atık üretiliyor. Bu atıkların yalnızca yüzde 9’u geri dönüştürülebiliyor iken kalanı doğayı tehdit ediyor. Kenyalı girişimci James Muritu kurduğu Progreen Innovations Limited şirketi bu küresel soruna yönelik olarak, plastik atıkları benzin ve dizel yakıta dönüştürebilen bir teknoloji geliştirdi.

Muritu, plastikleri oksijensiz ortamda çok yüksek derecelerde ısıtarak ‘’piroliz’’ adı verilen bir yöntemle sıvı hidrokabona dönüştürüyor. İşlem sırasında açığa çıkan biyokömür ise fırınlarda da yakıt olarak kullanılabiliyor. James Muritu ürettiği yakıtı kendisinin de kullandığını söylüyor. Üretilen yakıtın kullanım yelpazesi sadece otomobillerle sınırlı değil. Ağır vasıtalardan, jeneratörlere, makinelere, motorlara kadar birçok alanda kullanılabiliyor.

300 KİLOGRAM PLASTİK ATIKTAN ORTALAMA 240 LİTRE YAKIT ELDE EDİLİYOR



İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik uzmanı Nickson Otieno Kenyalı girişimcinin geliştirdiği teknoloji hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Otieno, plastik üretiminin azaltılmasının en etkili çözüm olduğunu ancak mevcut plastik atıkların değerlendirilmesi için piroliz gibi teknolojilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, Piroliz ile yakma işleminin farklı olduğuna dikkat çekti. Kapalı sistemde gerçekleştirilen bu yöntemin daha az zararlı gaz açığa çıkardığını vurgulayan Otieno, oluşan bu gazların yeni teknolojiler sayesinde yeniden kullanılabildiğini veya arıtılabildiğini söyledi.



Kenya Standartlar Bürosu'ndan satış izni bekleyen Progreen Innovations 2 ila 3 günde yaklaşık 1000 litre yakıt üretebiliyor. Sistemde işlenen plastik atığın yüzde 80’i başarıyla yakıta dönüştürülüyor. 300 kilogram plastik atıktan ortalama 240 litre yakıt elde ediliyor.