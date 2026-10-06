30 dolara almıştı: Müzayedede 1,35 milyon dolara satıldı

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir tereke satışında 30 dolara alınan sürrealist eser, New York'taki açık artırmada 1 milyon 352 bin 600 dolara satıldı. Yaklaşık 75 yıldır kayıp olan çalışma, ressam Gertrude Abercrombie için dünya müzayede rekoru kırdı.

GARAJ KORİDORUNDA TARİHİ KEŞİF

Eski eşya avına çıkan bir koleksiyoncu, garaja açılan loş koridorda gördüğü küçük resmi satın aldı. Köşedeki "Abercrombie 1951" imzasını fark eden alıcı, eserin izini sürmek için hemen arşiv çalışması yürüttü. İncelemeler sonucunda eserin 1952 tarihli gazete fotoğrafıyla birebir uyuştuğu kesin olarak belirlendi.

Roosevelt Üniversitesi Sanat Tarihi Fahri Profesörü Dr. Susan Weininger, eserin orijinalliğini resmi belgelerle onayladı. Boyutları yaklaşık 20 x 28 santimetre olan bu tablo, arduvaz grisi zemin üzerinde dokuz deniz kabuğunu gösteriyor.

DOKTOR BORCUNA KARŞILIK VERİLDİ

Döneminde altı kişisel sergide yer alan çalışma, alınan sağlık hizmeti karşılığında hekim Dr. John Reynolds'a devredildi. On yıllar boyunca ailede saklanan değerli miras, sonraki kuşaklarda unutularak tereke satışına kadar düştü. Resmedilen deniz kabuklarının ise Chicago meclis üyesi Robert Merriam tarafından sağlandığı ortaya çıktı.

Açıklama yapan Freeman's Müzayede Evi, çalışmanın hayal ürünü yerine doğrudan gözleme dayandığını ifade etti. Uzmanlar, duvarda asılı duran konik kabuğun sanatçının tekinsiz sürrealist üslubunu en berrak haliyle yansıttığını bildirdi.

MÜZAYEDEDE BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI

New York'ta 80 bin dolardan başlayan çekişmede salondaki katılımcıların yanı sıra beş telefon teklifçisi yarıştı. Çekiç fiyatı 1,06 milyon dolara ulaşan yapıt, üst piyasa tahminini tam beş kat geride bıraktı.

Oturumda toplam 3 milyon 449 bin 560 dolar hasılat toplanırken, teklif sahiplerinin 12 farklı ülkeden katıldığı aktarıldı. Müzayede genelinde yüzde 88 satış başarısı yakalanırken, alıcıların yüzde 23'ünün yeni müşterilerden oluştuğu kaydedildi.

BOHEM CAZ ÇEVRELERİNİN SESİYDİ

Yetkililer ressamı, "Chicago'nun Hyde Park sanat camiasının önde gelen figürlerinden biri" olarak tanımladı. Ünlü caz efsaneleriyle dostluklar kuran ressam, sanat yaşamı boyunca bohem çevrelerle yakın bağlar kurdu.

Gelecek sergiyi "Abercrombie'nin bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı sergisi" olarak niteleyen Milwaukee Sanat Müzesi, kurumda yaklaşık 80 eserin toplanacağını açıkladı. Yıllar sonra değeri anlaşılan sanatçının eserleri, uluslararası koleksiyonerler tarafından artık büyük bir ilgiyle takip ediliyor.