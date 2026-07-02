30 bin eski terlikten yelkenli yapıp denize açıldılar

Kenya'nın Lamu kenti sahilinde bir araya gelen çevreciler, 10 ton plastik ve 30 bin atık terlik kullanarak inşa ettikleri yelkenliyle deniz kirliliğine karşı ezber bozan bir mücadele başlattı. Geri dönüştürülen malzemelerle üretilen 9 metrelik tekne kıyı toplulukları için adeta yüzen bir okul oldu.

Çevreci Ben Morison ve tekne ustası Ali Skanda öncülüğündeki zanaatkarlar, sahildeki atıklardan yelkenli gemi üretti. Flipflopi adı verilen bu geleneksel tekne deniz kirliliğine dikkat çekmek için dalgalarla mücadele ediyor. Tamamen geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan yelkenli bölgedeki ekolojik farkındalığı artırmayı hedefliyor.

DOĞU AFRİKA'DA ATIKTAN MUCİZE

Proje kapsamında sahillerden tam 10 ton plastik atık toplandı. Toplanan bu atıklar yerel imkanlarla işlenerek 9 metre uzunluğunda geleneksel bir Swahili yelkenlisine dönüştürüldü. Tekneyi kaplamak için ise tam 30 bin adet eski terlik kullanıldı.

Çevre aktivisti Dipesh Pabari ve yerel halkın desteğiyle büyüyen proje büyük ses getirdi. İlk planlama aşaması 2016 yılında başlayan bu sıra dışı çalışma kısa sürede gerçeğe dönüştü.

DENİZDE 500 KİLOMETRELİK YOLCULUK

Geri dönüştürülen yelkenli ilk büyük sınavını Ocak 2019 tarihinde verdi. Tekne Kenya ile Tanzanya arasında uzanan sularda zorlu bir seyre çıktı.

İki ülke arasında yaklaşık 500 kilometre mesafe kat eden tekne çevre bilincini yaydı. Gidilen her kıyı kasabasında halka açık eğitimler ve tartışmalar düzenlendi.

KALICI BİR EKONOMİYE EVRİLDİ

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından desteklenen proje sadece bir yolculukla sınırlı kalmadı. Zamanla Lamu kentinde mobilya ve yeni tekneler üreten kalıcı bir yapı kuruldu.

Bölgede açılan Flipflopi Eğitim Merkezi gençlere döngüsel ekonomi ve ürün tasarımı dersleri veriyor. Proje yöneticileri kirlilik sorununun sadece sahilleri temizleyerek çözülemeyeceğini, tüketimin azaltılması gerektiğini vurguluyor.

Yüzde yüz geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen gemi bölgedeki istihdam ve kalkınma modeline dönüştü. Unutulmaya yüz tutmuş zanaatları canlandıran hareket doğayı korurken yerel ekonomiyi de canlandırmayı sürdürüyor.