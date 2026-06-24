3 ton 600 kilo ağırlığında istilacı piton yılanı temizlendi

ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades bölgesinde Güneybatı Florida Koruma Derneği, Kasım 2025 ile Nisan 2026 arasında 3 ton 665 kilogram ağırlığında 177 adet istilacı Birmanya pitonunu yakalayarak kendi rekorunu kırdı. Radyo etiketli 40 izci yılanın takip edilmesiyle 4 bin 100 piton yumurtasının doğaya bırakılması önlendi.

TARİHİN İLK 4 TONLUK TEMİZLİK SEZONU

Miami'nin yaklaşık batısındaki Collier County sınırlarında, yaklaşık 518 kilometrekarelik bir alanda yürütülen operasyon, derneğin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği en büyük temizlik sezonu oldu. Yakalanan pitonların toplam ağırlığı 3 ton 665 kilograma ulaştı.

Operasyonda yaban hayatı biyoloğu Ian Bartoszek, biyolog Ian Easterling, Jason Edelkind ve koruma ortağı Nile Marsh görev aldı.

RADYO ETİKETLİ "İZCİ YILANLAR" KULLANILDI

Dernek, "izci yılan" adı verilen 40 atet erkek piton yılanını takip ederek dişi pitonların yerini tespit etti. Bu sayede henüz yumurtlamamış dişi pitonlar arazinin derinliklerinde bulunarak yakalandı. Yakalanan dişi pitonların ortalama ağırlığı 43 kilogram, ortalama yumurta sayısı ise 70 adet olarak belirlendi.

SEZONUN EN BÜYÜK PİTONU 69 KİLOGRAM ÇIKTI

Sezonun en büyük dişi pitonu, 93 numaralı izci yılan Fenrir sayesinde bulundu. Söz konusu piton yaklaşık 69 kilogram ağırlığında ve 5 metre 18 santimetre boyundaydı.

Kasım 2025'teki ilk av ise 118 numaralı izci yılan Snaquan ile gerçekleşti ve 67 kilogram, 5 metre 18 santimetre boyutlarında bir dişi pitonla sonuçlandı.

Bartoszek'in gözlemlediği 9 numaralı izci yılan Stuart'ı takip ederken yakaladığı piton 66 kilogram, 4 metre 88 santimetre, Edelkind'in izci yılan Lincoln ile bulduğu piton 64 kilogram, 4 metre 88 santimetre ölçüldü.

YAKALANAN PİTONLARIN DÖRTTE BİRİNDE GEYİK KALINTISI BULUNDU

Yakalanan dişi pitonların midelerinde yapılan incelemede dörtte birinde ak kuyruklu geyik kalıntısına rastlandı. Bulgu, türün yerel yaban hayatı üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Birmanya pitonlarının Florida'ya 1970'lerde, egzotik hayvan sahipleri tarafından yasa dışı yollarla getirildiği biliniyor.

Güneydoğu Asya'daki doğal habitatına benzer iklim koşulları ve doğal rekabetin bulunmaması, türün hızla besin zincirinin tepesine tırmanmasına yol açtı. Bölgede şu anda 100 bin ile 300 bin arasında piton yaşadığı tahmin ediliyor.

BU BİLİMSEL ÇABA YEREL ÜREMEYİ BASKILIYOR

Yaban hayatı biyoloğu ve proje müdürü Ian Bartoszek, "Bu bizim ilk dört tonluk temizlik sezonumuzdu. Etiketli izci yılanlarımız, büyük üreme dönemindeki yılanları, yumurtalarını bırakma fırsatı bulamadan arazinin derinliklerinde bulmamıza yardımcı oldu. Bu bilimsel yönetim çabaları yerel piton üremesini baskılıyor. Sürekli baskıyla, zaman içinde bu temizleme sayılarının azaldığını görmeyi umuyoruz" dedi.

Dernek Başkanı ve CEO'su Rob Moher, operasyonun ekosistem üzerindeki önemine dikkat çekti.

Moher, "Güneybatı Florida Koruma Derneği'nin sürekli temizleme çabaları olmasaydı, bu istilacı yırtıcılar hala dışarıda yerli yaban hayatını yok ediyor ve arazide üremeye devam ediyor olacaktı. Uzaklaştırılan her piton, ekosistem üzerindeki baskıyı azaltır. Güneybatı Florida'daki Birmanya pitonları tehdidine karşı hiçbir kuruluş bu kadar ağır kaldırma, sahada araştırma ve temizlik işi yapmadı" dedi.

2013'TEN BU YANA BİN 750 PİTON YAKALANDI

Dernek, 2013 yılından bu yana toplam bin 750 piton yakaladı ve bu pitonların toplam ağırlığı 24 tonu aştı. Program kapsamında bugüne kadar 25 ortak bilimsel yayına katkı sağlandı.