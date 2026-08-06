3 bin 800 yıllık sır çözüldü: Çalıların altında "Devlerin Mezarı" bulundu

İtalya'nın Sardinya adasındaki Bortigali belediyesinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda, sık çalıların altına gizlenmiş iki katlı bir "Devler Mezarı" bulundu. Deniz seviyesinden 740 metre yükseklikteki Carrarzu Iddia alanında gün yüzüne çıkarılan M.Ö. 1800 dönemine ait yapı, bölgedeki cenaze ritüellerine dair bildiklerimizi baştan yazıyor.

Sardinya adasındaki Bortigali belediye sınırlarında yer alan Carrarzu Iddia arkeolojik alanında mükemmel durumda bir "Devler Mezarı" tespit edildi. İtalya Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Süperintendliği ekipleri, rutin alan taramaları sırasında bitki örtüsünün altında kalan anıtsal yapıyı gün yüzüne çıkardı.

ÇALILARIN ALTINDA İKİ KATLI MİMARİ

Trakit taş bloklardan inşa edilen anıtın giriş bölümünde nadir görülen iki katlı iç mimari tespit edildi. Deniz seviyesinden 740 metre yükseklikteki Crastu Littu güney yamacında yer alan yapı olağanüstü koruma durumu ile dikkat çekiyor.

M.Ö. 1800 DÖNEMİNE IŞIK TUTUYOR

Geçmişte yasadışı kazılara maruz kalmasına rağmen mezar odasında Nuragik uygarlığına ait seramik kalıntıları saptandı. Araştırmacılar, çanak çömlek bulgularının adadaki erken dönem insan hareketliliğini ve cenaze geleneklerini kanıtladığını açıkladı.

İtalyan sanat ve arkeoloji yayın kuruluşu Finestre Sull'Arte, İtalyan yetkililerin bölgede daha önce bilinmeyen anıtsal bir mezar saptadığını duyurdu. Uzmanlar, iki katlı düzenin Nuragik mimari kronolojisi açısından yeni bakış açıları sağlayacağını vurguladı.

Arkeolojik alanda mezarın yanı sıra iki adet protonuraghi( Nuragik kulelerin en eski ve ilkel formu) ile bir kutsal kuyu saptandı. Tunç Çağı dönemine ait yerleşimin geniş bir mezarlık alanı barındırdığı bildirildi.

ADI NEDEN DEVLER MEZARI?

Sardinya adasındaki bu yapılara "Devler Mezarı" denmesinin temel sebebi devasa boyutları ve bölgedeki yerel halkın tarih boyunca inandığı efsanelerdir.

Yüzyıllar boyunca adada yaşayan insanlar, 15 ila 30 metre uzunluğa ulaşan ve tonlarca ağırlıktaki yekpare taşlardan kurulan bu anıtların insan gücüyle yapılamayacağını düşünüyordu. Mezarların girişinde 4 metreyi aşan devasa taş levhalar yer aldığı için yerel halk bu yapıların içinde dev yaratıkların yattığına inanıyordu.

Arkeolojik araştırmalara göre bu anıtsal yapılar devler için değil, Bronz Çağı Nuragik uygarlığının onlarca kişiyi bir arada gömdüğü toplu mezarlar olarak inşa edilmiştir. Yapıların devasa ölçeği ve mistik görünümü nedeniyle halk arasında verilen "Devler Mezarı" ismi günümüz arkeoloji literatürüne de yerleşmiştir.