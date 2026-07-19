3 bin 600 euro maaş ve konut desteği! Personel alımı için başvurular başladı

Hırvatistan’ın Adriyatik kıyısındaki Vis Adası’nda turizm sezonunda iki farklı pozisyon için personel alımı yapılacağı açıklandı.

3 BİN 600 EURO MAAŞ VE KONUT DESTEĞİ

Vis Takımadaları Jeoparkı, yürütme direktörü pozisyonu için personel alacağını duyurdu. Dört yıllık sözleşme yapılacak görevde ilk altı ay deneme süresi uygulanacak.

İlan aylık brüt 3 bin 600 euro maaşın yanı sıra her ay 400 euro konut desteği sağlanacağı belirtildi. Görev yeri Komiza olarak açıklanırken, başvuruların 22 Temmuz 2026 saat 23:59’a kadar kabul edileceği bildirildi.

BAKIM PERSONELİ DE ALINACAK



Komiza Denizcilik Merkezi de bakım personeli istihdam edeceğini duyurdu görev kapsamında tesislerin bakım ve onarımı kamu alanlarının düzenlenmesi, küçük inşaat ve marangozluk işleri etkinlik hazırlıklarına destek verilmesi bekleniyor.

Bu pozisyon için aylık 2 bin 100 euro maaşı öngörülüyor. Başvuracak adaylar için ön şartlar arasında B sınıfı sürücü belgesi taşıması, sabıka kaydının olmaması ve sağlık durumunun göreve elverişli olması gibi ön koşullar yer alıyor.