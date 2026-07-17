3 aylık bebeğini saç kurutma makinesiyle öldürdü! Annenin yalanını DNA raporu çökertti

İskoçya'nın Aberdeen kentindeki Yüksek Mahkeme, 28 yaşındaki Courtney Gartshore'u, üç aylık kızı Dahlia-Rose'un ölümüne neden olmaktan suçlu buldu. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından gözyaşlarına boğulan kadın, salondan çıkarılırken izleyicilerden biri "Bunun için artık çok geç" diye bağırdı.

Soruşturmaya göre küçük Dahlia-Rose, Eylül 2023'te annesinin saç kurutma makinesini üzerine tutması sonucu vücudunun yaklaşık yüzde 18'inde ağır yanıklar oluşmasının ardından hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinden biri, bebeğin yaralarının ağırlığı nedeniyle ilk anda cesedin çürümeye başladığını düşündüğünü ifade etti. Uzmanlar ise kariyerlerinde benzer bir vakayla hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

DNA RAPORLARI ORTAYA ÇIKARDI

Mahkemede annenin olaydan önce alkol aldığı, sabaha karşı eve döndüğü ve saatler sonra acil yardım hattını arayarak bebeğini yatağında ölü bulduğunu söylediği belirtildi. Gartshore, çevresine kızının "ani bebek ölümü sendromu" nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlatmıştı.

Ancak soruşturma sırasında ele geçirilen saç kurutma makinesinde bebeğe ait DNA bulunması ve evde anne ile bebeğin dışında kimsenin olmaması, savcılığın en önemli delilleri arasında yer aldı. Savunmanın çağırdığı uzman tanık ise bebeğin yanıklardan değil, önceden ölmüş olabileceğini öne sürdü ancak jüri bu görüşü kabul etmedi.

MAHKEME ANNEYİ SUÇLU BULDU

Mahkeme, Courtney Gartshore'u taksirle ölüme neden olma suçundan suçlu bulurken, cezasının 14 Ağustos'ta Edinburgh Yüksek Mahkemesi'nde açıklanacağı bildirildi. Polis yetkilileri ise "Bir çocuğun kendi ebeveyni tarafından öldürülmesi son derece sarsıcı. Bu soruşturmada tek hedefimiz gerçeği ortaya çıkarmak ve sorumluyu adalet önüne çıkarmaktı" açıklamasını yaptı.