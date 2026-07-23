25 bin yıl boyunca aynı mağaraya büyü yapmak için dönmüşler

Güneydoğu Avustralya'daki Cloggs Mağarası'nda yürütülen arkeolojik çalışmalarda 25 bin yıllık tıp, büyü ve koruma ritüellerinin izleri saptandı.

Avustralya'daki Monash Üniversitesi ve Avustralya Ulusal Üniversitesi araştırmacıları, Victoria eyaletine bağlı Buchan kasabası yakınlarında yer alan Cloggs Mağarası'nda tarihi bir keşfe imza attı.

Yerli GunaiKurnai topluluğunun ataları tarafından kullanılan kireçtaşı mağarasında, tam 73 katmanlı bitki külü birikintisi ve dikey olarak dikilmiş 30 santimetre yüksekliğinde bir taş bulundu. Frontiers in Environmental Archaeology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ışık almayan derin mağaraya dışarıdan taşınan çimlerin kasıtlı olarak yakıldığı belirlendi.

KATEDRAL KAPILI MAĞARADA 25 BİN YILLIK İZLER TARANDI

Devasa bir katedral kapısını andıran giriş yapısına sahip mağaranın tavanında, yüzyıllar boyunca yakılan ateşlerden kalan siyah duman izleri tespit edildi. Mağara tabanından alınan mikroskobik silis parçacıklarının yüzde 97'sinin çim türlerine ait olduğu, bu parçaların yüzde 18'inin ise doğrudan ısı ve yanma izi taşıdığı açıklandı.

Araştırmada yer alan arkeolog Elle Grono, ataların bitkileri dışarıdan seçerek topladığını ve mağaraya getirip yakarak ince katmanlar oluşturduğunu bildirdi. Grono, küllerin farklı iklim dönemlerine ait bitkilerden oluşmasının işlemlerin binlerce yıl boyunca tekrarlandığını kanıtladığını vurguladı.

RİTÜELLERİN MERKEZİ MULLA-MULLUNG LİDERLERİ

Yerli kültüründe mulla-mullung olarak bilinen kadın ve erkek manevi liderlerin, mağarayı geleneksel tıp, koruma büyüleri ve beddua uygulamaları için kullandığı aktarıldı.

19. yüzyıl etnografik kayıtlarıyla da eşleşen bulgular, toprağa serilen küllerin mağaraya girenlerin veya ruhların ayak izlerini takip etmek amacıyla da kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. Dikey taşın etrafındaki küllerin ise 4 bin 400 ile bin 600 yıl öncesine olduğu kesinleşti.

Kazı çalışmalarına bizzat katılan GunaiKurnai büyüğü Uncle Russell Mullett, sözlü gelenek ile bilimsel verilerin uyuşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Arkeolog Bruno David, elde edilen verilerin küllerin büyü ve tıp ritüellerinde kullanıldığına dair geleneksel GunaiKurnai anlatılarını tam olarak doğruladığını kaydetti.