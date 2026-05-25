235 oyla devam kararı geldi: Kalibaf yeniden Meclis Başkanı

Tahran’da toplanan İran Meclisi, yeni yasama yılının başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Yoğun katılımla gerçekleşen oylama, mevcut Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf için adeta bir güven tazeleme sürecine dönüştü.

Muhafazakâr çizgiye yakınlığıyla bilinen Kalibaf, rakipleri Muhammed Taki Nakdali ve Osman Salari ile yarıştı. Oylama sonucunda Kalibaf, 276 milletvekilinden 235’inin desteğini alarak güçlü bir üstünlük sağladı. Rakiplerinden Nakdali 29 oyda kalırken, Salari 7 oy alabildi. 5 oy ise geçersiz sayıldı.

SEÇİMLER 4 YILDA BİR YAPILIYOR

Seçimin ardından Meclis Başkan Yardımcılığı pozisyonları da netleşti. Erdebil Milletvekili Ali Nikzad 143 oyla birinci başkan yardımcılığına seçilirken, Hemedan Milletvekili Hamid Rıza Hacıbabayi 100 oy alarak ikinci başkan yardımcılığı görevine getirildi.

İran’da milletvekili seçimleri dört yılda bir yapılırken, Meclis yönetimi her yıl yenilenen oylamalarla belirleniyor. Bu sistem, ülkedeki yasama organında süreklilik ile siyasi rekabeti aynı anda canlı tutuyor.

Kalibaf’ın yeniden seçilmesi, Meclis içinde mevcut güç dengelerinin korunmaya devam ettiğine işaret ederken, Tahran siyasetinde istikrar mesajı olarak yorumlandı. (AA)