Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya 235 oyla devam kararı geldi: Kalibaf yeniden Meclis Başkanı

235 oyla devam kararı geldi: Kalibaf yeniden Meclis Başkanı

İran Meclisi’nde yapılan kritik başkanlık oylaması mevcut siyasi dengelerin değişmediğini ortaya koydu. Üç adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Muhammed Bakır Kalibaf, açık ara farkla yeniden göreve seçilerek Meclis yönetimindeki etkisini sürdürdü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
235 oyla devam kararı geldi: Kalibaf yeniden Meclis Başkanı
Son Güncelleme:

Tahran’da toplanan İran Meclisi, yeni yasama yılının başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Yoğun katılımla gerçekleşen oylama, mevcut Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf için adeta bir güven tazeleme sürecine dönüştü.

ABD'den müzakere sinyali: Bugün her şey değişebilirABD'den müzakere sinyali: Bugün her şey değişebilir

Muhafazakâr çizgiye yakınlığıyla bilinen Kalibaf, rakipleri Muhammed Taki Nakdali ve Osman Salari ile yarıştı. Oylama sonucunda Kalibaf, 276 milletvekilinden 235’inin desteğini alarak güçlü bir üstünlük sağladı. Rakiplerinden Nakdali 29 oyda kalırken, Salari 7 oy alabildi. 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

SEÇİMLER 4 YILDA BİR YAPILIYOR

Seçimin ardından Meclis Başkan Yardımcılığı pozisyonları da netleşti. Erdebil Milletvekili Ali Nikzad 143 oyla birinci başkan yardımcılığına seçilirken, Hemedan Milletvekili Hamid Rıza Hacıbabayi 100 oy alarak ikinci başkan yardımcılığı görevine getirildi.

İran’da milletvekili seçimleri dört yılda bir yapılırken, Meclis yönetimi her yıl yenilenen oylamalarla belirleniyor. Bu sistem, ülkedeki yasama organında süreklilik ile siyasi rekabeti aynı anda canlı tutuyor.

Kalibaf’ın yeniden seçilmesi, Meclis içinde mevcut güç dengelerinin korunmaya devam ettiğine işaret ederken, Tahran siyasetinde istikrar mesajı olarak yorumlandı. (AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İran Seçim Meclis
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro