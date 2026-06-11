228 yıl önce keşfedilen ülke adını değiştirecek

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HALKIN ONAYINA SUNULACAK

Devlet Başkanı David Adeang, parlamentoda yaptığı konuşmada isim değişikliğinin sadece sembolik bir adım olmadığını vurguladı. Adeang, bu girişimin ülkenin kültürel değerlerine, diline ve ulusal kimliğine verilen önemin bir yansıması olduğunu ifade etti. Parlamentodan itiraz görmeden geçen teklif, yürürlüğe girmeden önce halk oylamasına sunulacak.