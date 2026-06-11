228 yıl önce keşfedilen ülke adını değiştirecek
8 Kasım 1798 tarihinde 228 yıl önce keşfedilen ve dünyanın en küçük ada cumhuriyetlerinden birisi olan Nauru, sömürge geçmişinin izlerini geride bırakmak için adını değiştirmeye hazırlanıyor.
Pasifik Okyanusu’nda bulunan ve dünyanın en küçük ada cumhuriyetlerinden birisi olan Nauru, sömürge geçmişinin izlerini geride bırakmak ve yerel kimliğini öne çıkarmak amacıyla resmi adını değiştirmeye hazırlanıyor.
YENİ ÖNERİ GÜNDEME GELDİ
8 Kasım 1798 tarihinde keşfedilen ülkede yönetim, devletin resmi adını yerel dildeki karşılığı olan "Naoero" olarak değiştirme seçeneğini değerlendirmeye aldı.
HALKIN ONAYINA SUNULACAK
Devlet Başkanı David Adeang, parlamentoda yaptığı konuşmada isim değişikliğinin sadece sembolik bir adım olmadığını vurguladı. Adeang, bu girişimin ülkenin kültürel değerlerine, diline ve ulusal kimliğine verilen önemin bir yansıması olduğunu ifade etti. Parlamentodan itiraz görmeden geçen teklif, yürürlüğe girmeden önce halk oylamasına sunulacak.
TÜRKİYE ÖRNEĞİ VERİLDİ
Nauru hükümeti, isim değişikliği kararında Türkiye ve Eswatini (Swaziland) gibi kendi dillerini ve yerel kimliklerini yansıtmak amacıyla resmi adını değiştiren ülkeleri örnek verdi.
21 KİLOMETREKARE YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİP
Yaklaşık 21 kilometrekarelik bir alana sahip olan ada, tarih boyunca farklı isimlerle anıldı. Bölgeyi 1798 yılında keşfeden İngiliz denizciler, doğal güzelliklerinden etkilenerek adaya "Pleasant Island" (Güzel Ada) adını verdi. Almanya'nın 1888'de adayı ilhak etmesiyle birlikte resmi kayıtlarda "Nauru" ismi kullanılmaya başlandı. Bu ad, daha sonra Avustralya yönetimi döneminde ve 1968'de elde edilen bağımsızlığın ardından da varlığını sürdürdü.
Resmi oylama süreci henüz bitmese de bazı kamu kurumları ülkenin yeni adını kullanmaya başladı.
Posta hizmetleri, sağlık sistemi ve çeşitli kamu kurumlarına ait belgelerde “Naoero” adının kullanıldığı belirtilirken, Avustralya Yüksek Komiserliği’nin bilgilendirme içeriklerinde de hem “Nauru” hem de “Naoero” isimlerine birlikte yer verildiği ifade edildi.