2.2 kilometrelik dev canavar sahaya sürüldü: Okyanusun göbeğinde savaş başladı!

The Ocean Cleanup organizasyonu, okyanustaki plastik kirliliğiyle mücadelede üçüncü nesil teknolojisi "System 03"ü faaliyete geçirdi. 2.2 kilometre uzunluğundaki devasa yüzen bariyer sistemi, Büyük Pasifik Çöp Yaması'nda çalışıyor. Bir önceki model System 002'den 3 kat büyük tasarlanan yeni sistem, her 5 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde alanı tarayabiliyor.

1.6 MİLYON KİLOMETREKARELİK ÇÖP DENİZİ

Hawaii ile Kaliforniya arasında uzanan Büyük Pasifik Çöp Yaması, 1.6 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. İçinde tahminen 1.8 trilyon plastik parça yüzen yamanın toplam ağırlığı 80 bin ila 100 bin ton arasında hesaplanıyor.

Ancak çöpler katı ve sıkışık bir ada oluşturmuyor. Organizasyonun raporlarına göre yama, merkezde daha yüksek yoğunluğun, kenarlarda ise daha geniş bir dağılımın olduğu değişken konsantrasyonlara sahip devasa bir alanı kaplıyor.

FİLOYLA TEMİZLENECEK

System 03, yıllarca süren prototip testlerinin ardından ortaya çıkan endüstriyel ölçekli ilk platform. 2021-2023 yılları arasında faaliyet gösteren System 002, okyanustan toplam 250 ton plastik çıkarmıştı.

Bu deneyimin üzerine geliştirilen yeni sistem, gelecekte kurulması planlanan benzer cihazlardan oluşacak bir filonun temelini oluşturuyor. Organizasyon, geleneksel gemilerin tek başlarına okyanus ölçeğinde anlamlı bir temizlik üretemeyeceğini vurgulayarak operasyonların filo düzeyine taşınması gerektiğini belirtiyor.

NEHİRLER DURDURULMADAN OKYANUS TEMİZLENMİYOR

The Ocean Cleanup, okyanustaki temizliğin kalıcı olabilmesi için plastiklerin denize ulaşmadan engellenmesi gerektiğini fark ederek nehir ağızlarına "Interceptor" adlı bariyer sistemleri kurdu.

Konveyör bantlı bu sistemler, yüksek derecede kirlenmiş nehirlerdeki atıkları okyanusa ulaşmadan konteynerlere topluyor. Okyanustan çıkarılan plastikler ise döngüsel ekonomi modeline uygun şekilde geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor.