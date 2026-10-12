2026 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu! İşte dünyayı değiştiren keşiflere imza atan isimler

Dünya çapında bilimsel ve kültürel başarıları ödüllendiren Nobel Ödülleri’nde 2026 yılının kazanan listesi tamamlandı. 5 Ekim’de başlayan açıklamalar, 12 Ekim’de ekonomi ödülünün duyurulmasıyla sona erdi. Altı kategoride verilen ödüller, insan sağlığından evrenin anlaşılmasına, edebiyattan küresel ekonomik politikalara kadar geniş bir alanı kapsadı.

Bu yıl tıp ödülü, ışık aracılığıyla sinir hücrelerinin faaliyetlerini incelemeyi mümkün kılan araştırmalara verilirken fizik ödülü, Antarktika’daki özel bir gözlemevinin evrenden gelen nötrinoları tespit etmesine yönelik çalışmaları öne çıkardı. Kimya alanında moleküllerin oluşumunu yönlendiren araştırmalar ödüllendirilirken edebiyat, barış ve ekonomi kategorilerinde de kazananlar açıklandı.

2026 Nobel Ödülleri’nin sahipleri 10 Aralık’ta düzenlenecek törenlerde ödüllerini alacak. Her kategorideki ödül tutarı 12 milyon İsveç kronu olarak belirlendi.

2026 NOBEL ÖDÜLLERİ'Nİ KİMLER KAZANDI?

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e ışığa duyarlı iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle verildi.

Optogenetik, ışık kullanılarak belirli hücrelerin faaliyetlerinin kontrol edilmesini ve incelenmesini sağlayan bir araştırma yöntemi. Özellikle sinir hücrelerinin işleyişini anlamak için kullanılan bu teknik, beynin öğrenme, korku, bağımlılık ve hareket gibi süreçlerde nasıl rol oynadığının araştırılmasına imkân tanıyor.

Araştırmacılar bu yöntem sayesinde belirli sinir hücrelerini etkinleştirip baskılayarak beyin faaliyetleriyle davranışlar arasındaki ilişkiyi daha ayrıntılı inceleyebiliyor. Çalışmalar, nörolojik hastalıkların altında yatan mekanizmaların anlaşılması açısından da önem taşıyor.

2026 Nobel Fizik Ödülü, Francis Halzen’e Antarktika’daki IceCube Nötrino Gözlemevi’ne yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kaynaklardan gelen yüksek enerjili nötrinoların keşfindeki rolü nedeniyle verildi.

Nötrinolar, evrende çok yaygın bulunan ancak maddeyle son derece zayıf etkileşime girdikleri için tespit edilmeleri güç olan atom altı parçacıklar. Bu özellikleri nedeniyle bilim dünyasında zaman zaman “hayalet parçacıklar” olarak da anılıyor.

Halzen’in öncülük ettiği IceCube projesinde, Antarktika’nın derin buz tabakalarının içine yerleştirilen ışık algılayıcıları kullanılıyor. Bu sistem, nötrinoların buzla etkileşimi sırasında ortaya çıkan izleri tespit ederek parçacıkların kaynağının araştırılmasını sağlıyor.

Araştırmalar, kara delikler ve diğer yüksek enerjili kozmik olaylar hakkında bilgi edinilmesine katkıda bulunuyor. Böylece evrenin en uç koşullarında gerçekleşen süreçleri incelemek için yeni bir pencere açılıyor.

Henri B. Kagan ve Kenso Soai asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkiler ve otokataliz üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle 2026 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.

İki bilim insanının araştırmaları, birbirinin ayna görüntüsü olan moleküllerin kimyasal tepkimeler sırasında nasıl oluştuğunu ve bu oluşumun nasıl yönlendirilebildiğini anlamaya odaklanıyor.

Birbirinin ayna görüntüsü olan moleküller kimyasal açıdan benzer görünse de biyolojik sistemlerde farklı sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle moleküllerin hangi biçimde üretildiği, özellikle ilaçların geliştirilmesi ve güvenliği açısından kritik önem taşıyor.

Kagan’ın teorik çalışmaları ve Soai’nin otokataliz alanındaki araştırmaları, kimyasal tepkimelerin belirli bir moleküler biçim lehine yönlendirilebilmesine ilişkin bilgiyi geliştirdi. Bu yaklaşım, modern ilaç kimyasında kullanılan yöntemlerin anlaşılmasına katkı sağlıyor.

Kanadalı şair ve yazar Anne Carson, klasik edebiyatla çağdaş anlatım biçimlerini buluşturan yenilikçi eserleri nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı. İsveç Akademisi, Carson’ı klasik gelenekle yaratıcı bir diyalog kurarak çağdaş edebiyata yeni biçimler kazandıran cesur ve yenilikçi eserleri nedeniyle ödüle layık gördü.

Şiir, düzyazı, deneme, çeviri ve akademik çalışmaları bir araya getiren Carson, antik Yunan edebiyatından beslenen anlatımıyla tanınıyor. Yazar, geleneksel edebi türler arasındaki sınırları aşan eserlerinde klasik metinleri çağdaş düşünce ve anlatım biçimleriyle buluşturuyor.

Carson’ın uluslararası alanda tanınmasını sağlayan eserleri arasında Autobiography of Red, Nox ve Eros the Bittersweet bulunuyor. Yazar, biçimsel denemeleri ve farklı anlatım türlerini bir araya getiren yaklaşımıyla çağdaş edebiyatın öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

2026 Nobel Barış Ödülü, Güney Afrikalı hukukçu Navanethem “Navi” Pillay’a barışın ve uluslararası hukukun güçlendirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle verildi.

Kariyerini insan haklarının korunmasına adayan Pillay, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların soruşturulması için yürütülen uluslararası çalışmalarda önemli görevler üstlendi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini yürüten hukukçu, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde de hâkim olarak görev yaptı.

Pillay ayrıca İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin BM bağımsız soruşturma komisyonuna başkanlık etti. Çalışmaları, ağır insan hakları ihlallerinin soruşturulması, sorumluların hesap vermesi ve uluslararası hukuk mekanizmalarının işletilmesi konularına odaklandı.

2026 Nobel Ekonomi Ödülü ise Amerikalı ekonomistler Robert E. Hall ve Michael Woodford’a makroekonomik istikrar politikalarının mikroekonomik temellerine yaptıkları katkılar nedeniyle verildi.

Hall ve Woodford’un çalışmaları, bireylerin ve şirketlerin tüketim, tasarruf ve yatırım kararlarının ekonominin genel işleyişini nasıl etkilediğini açıklayan teorik modellerin geliştirilmesine katkıda bulundu.

Bu araştırmalar, enflasyon, faiz oranları ve ekonomik dalgalanmalar karşısında hükümetlerin ve merkez bankalarının uyguladığı politikaların anlaşılması açısından önem taşıyor. Geliştirilen modeller, ekonomik şokların etkilerinin değerlendirilmesine ve para politikalarının sonuçlarının analiz edilmesine yardımcı oluyor.

Ekonomi ödülü, diğer beş Nobel kategorisinden farklı olarak Alfred Nobel’in vasiyetinde yer almıyor. İsveç Merkez Bankası tarafından 1968’de oluşturulan ödül, 1969’dan itibaren Nobel ödülleriyle birlikte veriliyor.