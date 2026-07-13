20 yıldır günde 162 kez uçarak helikopterle 200 ton toz döküyorlar

İsveç'in güneyindeki Blekinge bölgesinde insan faaliyetlerinin yol açtığı hava kirliliği su kaynaklarını vurdu. Bölgede asit yağmurları nedeniyle kimyası bozulan göl ve akarsuları kurtarmak için devasa bir havadan kireçleme operasyonu başlatıldı. İsveç kamu yayıncısı SVT tarafından görüntülenen çalışmalarda hassas ekosistemlerin dengesini korumak için zamanla yarışılıyor.

GÜNDE 162 SEFER YAPIYORLAR

Kyrkhult kasabasının kuzeyinde kurulan özel hazırlık alanında yoğun bir lojistik koordinasyon yürütülüyor. Operasyonun hava ayağını yöneten pilot Håkan Grop tek bir günde tam 162 uçuş gerçekleştirerek ulaşılması zor sulak alanlara ulaşıyor.

Helikopter her seferinde 1 tondan biraz fazla kireç taşı tozu taşıyan konteynerlerle sürekli git-gel yapıyor. Bölgedeki su yollarına havadan günde ortalama 200 ton kireç taşı dökülüyor.

MİDYELER VE KEREVİTLER TEHDİT ALTINDA

Atmosferik kirliliğin yol açtığı asitlenme nehir midyesi ve kerevit gibi su kalitesine aşırı duyarlı türlerin yaşamını doğrudan tehdit ediyor. Blekinge Arkipelag organizasyonunda görevli limnolog Andreas Jezek doğanın kendi kendini iyileştirmesinin çok uzun sürdüğünü belirtiyor.

Bölgede 20 yıldır su restorasyon projelerinde çalışan Andreas Jezek, "Gözlemlenen asitlik asit yağışlarından kaynaklanıyor. Bu sorun insan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıktı ve uzun süreli izleme gerektiriyor; çünkü asitleşmeye neden olan emisyonlar zamanla azalsa bile çevre koşullarının toparlanması hemen gerçekleşmiyor" diyerek durumun ciddiyetini vurguluyor.

İHTİYAÇ YARI YARIYA AZALDI

Yıllardır sürdürülen kararlı mücadele ve hava kirliliği emisyonlarının dünya genelinde düşmesi bölgeden olumlu sonuçlar alınmasını sağladı. Uzmanlar son 20 yıllık süreçte göllere atılan kireç taşı miktarının yüzde 50 oranında azaldığını saptadı.

Çevresel koşulların iyiye gittiğini doğrulayan limnolog Andreas Jezek, "[Bu süre zarfında] uygulanan kireç taşı miktarı yarı yarıya azaldı, bu da çevresel koşulların iyileştiğinin bir göstergesidir; ancak çeşitli alanlarda tedavi hâlâ gereklidir" diyor. Doğanın hassas dengesini korumak için havadan kireçleme operasyonunun ve veri takibinin uzun vadede devam edeceği ifade ediliyor.