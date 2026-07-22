20 milyon euro harcadılar! Hitler'in doğduğu ev polis merkezine dönüştü

Avusturya, Nazi lideri Adolf Hitler'in 20 Nisan 1889'da dünyaya geldiği Braunau am Inn kentindeki tarihi binanın geleceğine ilişkin yıllardır süren tartışmaları sona erdirdi. Yaklaşık 20 milyon euro harcanarak yenilenen yapı, Braunau am Inn İlçe Polis Komutanlığı ile polis karakoluna ev sahipliği yapmaya başladı.

Uzun yıllar özel mülkiyet statüsünde kalan bina, kullanımına ilişkin hukuki anlaşmazlıkların çözülememesi üzerine 2017 yılında devlet tarafından kamulaştırıldı. Daha önce okul olarak ve engellilere destek sağlayan Lebenshilfe adlı kuruluş tarafından kullanılan yapı, kurumun yaklaşık 15 yıl önce taşınmasının ardından uzun süre atıl durumda kaldı.

TASARIM YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Binanın geleceğiyle ilgili süreçte yıkılması, anı müzesine dönüştürülmesi ya da farklı amaçlarla değerlendirilmesi gibi çeşitli seçenekler masaya yatırıldı. Ancak oluşturulan uzman komisyonu, yapının tamamen ortadan kaldırılmasının veya müzeye çevrilmesinin doğru olmayacağı görüşüne vardı. Komisyon bunun yerine, binanın mimari görünümünün mümkün olduğunca değiştirilmesini ve Hitler ile özdeşleşmesini azaltacak bir işleve kavuşturulmasını önerdi.

Bu doğrultuda 2019 yılında binanın polis merkezi olarak dönüştürülmesine karar verildi. Proje için Avrupa çapında mimari tasarım yarışması düzenlenirken, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bina resmen emniyet teşkilatının kullanımına açıldı.

Braunau Belediye Başkanı Johannes Waidbacher, yeni kullanım modeliyle birlikte binanın geleceğine ilişkin yıllardır devam eden tartışmaların sona ereceğini söyledi.

ZİYARET NOKTASI OLMASI ENGELLENDİ

Yetkililer ise geçmişte Neonazi grupların binayı sık sık ziyaret ederek burayı sembolik bir buluşma noktası haline getirmeye çalıştığını belirtti. Polis merkezinin faaliyete geçmesiyle hem bu tür ziyaretlerin caydırılmasının hem de yasa dışı gösteri, çelenk bırakma veya Nazi selamı gibi eylemlere güvenlik güçlerinin anında müdahale edebilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Braunau Çağdaş Tarih Derneği Başkanı Florian Kotanko da polisin binayı kullanmasına karşı olmadığını ancak bunun Braunau'nun Hitler'in doğum yeri olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini söyledi. Kotanko, buna rağmen polis karakolunun varlığının aşırılık yanlılarının bina önünde propaganda niteliği taşıyan eylemler gerçekleştirmesini önemli ölçüde zorlaştıracağını dile getirdi. (AA)