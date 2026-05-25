Birleşik Arap Emirlikleri, Las Vegas'takinden sonra dünyanın ikinci Sphere küre arenasını yapay Yas Adası'na inşa edecek. 20 bin koltuk kapasiteli projenin 2029'un üçüncü çeyreğinde açılması hedefleniyor.

SÖZLEŞME İMZALANDI, İNŞAAT BAŞLIYOR

Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı (DCT) 23 Mayıs'ta projeyi resmi olarak duyurdu. ABD'li Sphere Entertainment ile konsept ortaklığı kurulan proje için yerel yüklenici ALEC Holdings ile 1,7 milyar dolarlık anahtar teslim sözleşme imzalandı.

Tasarım, mühendislik, tedarik zinciri ve inşaatı kapsayan bu anlaşmayla önümüzdeki aylarda temele başlanacak. Tamamlanma süresi yaklaşık 3 yıl 2 ay olarak planlandı.

Arena; Basra Körfezindeki yapay Yas Adası'nda, Yas Mall ile SeaWorld Abu Dabi arasındaki araziye kurulacak.

LAS VEGAS MODELİ BİREBİR UYGULANACAK

Abu Dabi Sphere, 2023 yılında 2,3 milyar dolara inşa edilen ve 111 metre yüksekliğiyle 35 katlı bir binayı aşan Las Vegas modelinin birebir kopyası olacak. Dünyanın en büyük programlanabilir LED ekranından oluşan Exosphere dış cephesi de projeye dahil.

İşletme modeli üç ana gelir kaynağına dayanıyor. Kürenin kendi çoklu duyusal sinematik içerikleri, U2 ve Eagles gibi grupların haftalarca sahne aldığı konser serileri ile teknoloji konferansları ve büyük marka etkinlikleri bu kaynakların başında geliyor.

İlk işletme yılında yüzde 50'nin üzerinde doluluk oranı hedefleniyor ve projenin Abu Dabi'ye 300 milyon doların üzerinde ek turizm geliri getirmesi bekleniyor.

YAS ADASI'NIN 15 YILLIK ALTYAPISI İŞE YARADI

Yas Adası son 15 yılda Formula 1 pisti, Ferrari World ve Warner Bros gibi eğlence kümelenmelerine ev sahipliği yaparak altyapısını tamamlamıştı. Bu hazır zemin sayesinde Sphere projesi doğrudan temel atma aşamasına geçebildi.

ALEC Holdings CEO'su Barry Lewis projeyi "Abu Dabi'nin uzun vadeli vizyonuna bağlı, dünya standartlarında bir mekan" olarak niteledi. ALEC İnşaat Bölümü Direktörü Sean McQue ise "Teknik olarak karmaşık ve mimari açıdan iddialı, her seviyede hassasiyet gerektiren bir proje" diye konuştu. ALEC daha önce Yas Adası'ndaki Etihad Arena'yı da inşa etmişti.

KÖRFEZ'İN EĞLENCE VE TÜKETİM YARIŞINDA BAE ÖNE GEÇİYOR

Suudi Arabistan da benzer büyük eğlence projeleri planlamıştı. Ancak 400 metre yüksekliğindeki küp şeklindeki Mukaab megaprojesi Vision 2030 bütçe kesintileri nedeniyle kağıt üzerinde kaldı.

BAE ise yapay adalar üzerine kurduğu eğlence altyapısıyla projeleri hayata geçirmede daha hızlı ilerlemeyi sürdürüyor. Sphere projesi bu stratejinin en yeni halkası olarak öne çıkıyor.