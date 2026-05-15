2 bin 300 yıl toprağın altında kaldı: İskit mezarı gün yüzüne çıktı

Doğu Moldova'daki Gura Bacului nekropolünde MÖ 3. yüzyıla ait bir tümülüsten seramik kaplar, ok uçları ve Moldova arkeolojisi için benzersiz kabul edilen bir buhurdan gün yüzüne çıkarıldı.

MEZAR ODASI, ŞAFT VE KORİDORDAN OLUŞAN KOMPLEKS YAPIYLA KARŞILAŞILDI

Moldova Ulusal Arkeoloji Ajansı uzmanları, Aşağı Dinyester bölgesindeki Gura Bacului'de sürdürdükleri kurtarma kazılarında MÖ 3. yüzyıla ait karmaşık bir İskit mezarı ortaya çıkardı. Mezar bir cenaze odası, bir erişim şaftı ve "dromos" adı verilen giriş koridorundan oluşuyor.

Moldova devlet haber ajansı Moldpres'in haberine göre cenaze odasında seramik kaplar, ok uçları, boncuklar, kınında bir bıçak ve küçük bir sunak olduğu değerlendirilen işlenmiş bir taş bulundu. Mezarın tamamı henüz açığa çıkarılmadı, kazı çalışmaları mayıs ayı boyunca devam edecek.

BUHURDAN "BENZERSİZ" İLAN EDİLDİ

Buluntular arasında en dikkat çekeni MÖ 3. ve 2. yüzyıl İskit nekropollerine özgü seramik bir buhurdan oldu. Araştırmacılar buhurdanı Moldova'nın arkeolojik mirası için benzersiz bir parça olarak tanımladı ve eserin Ulusal Tarih Müzesi'ne kazandırılacağını açıkladı.

"DAHA ÖNEMLİ KEŞİFLER BEKLİYORUZ"

Ajans Direktörü Vlad Vornic cenaze odasının güneydoğu kısmında cilalı bir taş ve sağlam bir kap gibi önemli buluntuların şimdiden tespit edildiğini belirtti. Vornic kazının ilerleyen aşamalarında yeni eserlerin ortaya çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Keşif, Aşağı Dinyester bölgesindeki geç Demir Çağı İskit topluluklarının cenaze geleneklerinin anlaşılması açısından kritik önem taşıyor. Gura Bacului nekropolü bu bulgularla bilimsel ve kültürel değerini bir kez daha teyit etmiş oldu.