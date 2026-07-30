19 yaşındaki genç nehir yatağını tek başına temizledi: 2 kamyon çöp çıkardı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan Bittu Tabahi, arkadaşlarının pes etmesine rağmen tam 1,5 ay boyunca tek başına mücadele etti. Ajnar Nehri'ne giren genç, kendi imkanlarıyla nehir yatağından 2 kamyondan fazla plastik çöp çıkardı.

Hindistan'ın Biaora şehrinde yaşayan Bittu Tabahi, çevre kirliliğine karşı tek başına başlattığı mücadeleyle ülke gündemine damga vurdu. Genç adam, kirlilikten geçilmeyen Ajnar Nehri'ni kendi imkanlarıyla temizleyerek muazzam bir başarıya imza attı.

ARKADAŞLARI VAZGEÇTİ, O DEVAM ETTİ

Temizlik fikri ilk olarak 26 Ocak Hindistan Cumhuriyet Bayramı'nda bir grup arkadaşın ortak kararıyla ortaya çıktı. Ancak nehirdeki ağır koku, yoğun çamur ve kirliliğin boyutu nedeniyle gruptaki herkes kısa sürede vazgeçti.

Arkadaşlarının pes etmesine aldırış etmeyen Tabahi, tek başına nehre girmeye karar verdi. Herhangi bir makine, ekipman veya sponsor desteği almadan harekete geçen genç, kendi satın aldığı çöp poşetleri ve eldivenlerle çalışmaya başladı.

2 KAMYONDAN FAZLA ÇÖP ÇIKARDI

Yaklaşık 1,5 ay boyunca her gün aralıksız nehre giren Bittu Tabahi, günde ortalama 10 kilogram atık topladı. Zorlu mücadelenin sonunda nehir yatağından toplam 2 kamyondan fazla plastik ve organik çöp çıkarıldı.

Genç adamın tek başına yürüttüğü bu kararlı süreç, The Better India haber portalı tarafından gündeme taşındı. Sosyal medyada paylaşılan videoların ardından hareket ülke çapında büyük bir farkındalık dalgasına dönüştü.

MİLYARDER İŞ İNSANINDAN BÜYÜK ÖVGÜ

Tabahi'nin azmi, Hindistan'ın önde gelen milyarder iş insanlarından Mahindra Group Yönetim Kurulu Başkanı Anand Mahindra'nın da dikkatini çekti. Gencin videosunu paylaşan Mahindra, bu çabayı kendisi için hafta başlangıcı motivasyonu ilan etti.

Sosyal medyada genç adamı eleştirenlere de tepki gösteren Anand Mahindra, "Eğer beğeni alma arzusu olumlu bir eylem için itici bir güce dönüşebiliyorsa, eleştirilmek yerine takdir edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Halk arasında çevre bilincini ve topluluk ruhunu yeniden canlandıran bu örnek davranış, bölgede "hiçbir şey yapılamaz" anlayışını yerle bir etti. Tek kişilik mücadele, mahallelerde benzer temizlik hareketlerinin başlamasını sağladı.