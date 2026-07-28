182 yıllık ödüllü fabrika 1 euroya satılacak

Almanya'da 1842 yılında kurulan ve 1889 Dünya Fuarı'ndan altın madalyayla dönen tarihi döküm fabrikası, Tangerhütte Belediyesi tarafından 1 euro sembolik bedelle açık artırmaya çıkarıldı.

Satış fiyatı sembolik olsa da belediye, alıcı adaylarından milyonlarca euro tutacak detaylı bir restorasyon ve kullanım projesi şart koşuyor. CNBC-e'nin haberine göre, atıl durumdaki dev tesis için teklifler kabul edilmeye başlandı.

1889 DÜNYA FUARI'NDA ALTIN MADALYA ALMIŞTI

Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan 16 bin metrekarelik dev kompleks, 1900'lü yılların başında altın çağını yaşadı. O dönem bin 500'den fazla çalışanı bulunan tesis, sokak lambalarından dökme demir merdivenlere kadar pek çok ürünü dünyaya ihraç ediyordu. Fabrika, 1888-1889 yıllarında ürettiği 441 parçadan oluşan ve 8 ton ağırlığındaki ünlü çay pavyonu ile 1889 Dünya Fuarı'nda altın madalya kazanmıştı.

DUVARLARI HARAP DURUMDA

Doğu Almanya'nın birleşme süreciyle birlikte 1990'lı yılların başında kapılarına kilit vuran tesis, onlarca yıldır atıl vaziyette bekliyor. Çatısı büyük ölçüde çöken, cephe duvarları ağır hasar alan ve çevresi çalılarla kaplanan tarihi yapı, güvenlik gerekçesiyle ziyarete kapalı tutuluyor.

KANITLANMIŞ VİZYON ŞARTI

Tangerhütte Belediye Başkanı Andreas Brohm, alanın sıradan bir gayrimenkul değil, "kentin hafızası" olduğunu vurgulayarak tesisin yaşayan bir endüstri mirasına dönüştürülebileceğini belirtti.

Yerel dernekler de doğru yatırımcının bulunması halinde tarihi alanın bölge için yepyeni bir başlangıç olacağını ifade ediyor. İhaleye katılmak isteyen adayların 30 Eylül 2026 tarihine kadar tekliflerini iletmesi gerekiyor.